وزير الخارجية ونظيره اليوناني يبحثان هاتفياً مستجدات الأوضاع الإقليمية

بحث الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اليوم / الاثنين / هاتفيا مع جيورجوس جيرابيتريتيس وزير خارجية اليونان، سبل دفع التعاون الثنائي وتبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية، وذلك استمراراً للتنسيق القائم بين البلدين الصديقين .

وتناول الاتصال مستجدات الأوضاع الإقليمية والتطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الاتصالات والجهود المصرية المكثفة الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد، مؤكداً دعم مصر لكافة الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة الراهنة عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية بما يسهم في احتواء التوترات المتصاعدة والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

كما تبادل الوزيران الرؤى بشأن الترتيبات الأمنية الإقليمية بما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وعلى صعيد آخر، أشاد الوزيران بالزخم الذي تشهده العلاقات المصرية اليونانية في مختلف المجالات، في ضوء الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، معربين عن الحرص على مواصلة البناء على نتائج الزيارات والاتصالات رفيعة المستوى بما يعزز التعاون في المجالين السياسي والاقتصادي، ويخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.