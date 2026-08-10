على عمق 100 كم.. زال بقوة 6,6 درجات يضرب كولومبيا

ضرب زلزال قوي كولومبيا ودولا أخرى في أمريكا اللاتينية الاثنين، وأدى إلى اهتزاز المباني في العاصمة بوجوتا وفي كيتو عاصمة الإكوادور.

وقع الزلزال الذي بلغت شدته 6,6 درجات وفق هيئة المسح الجيولوجي الكولومبية، و7,4 درجات وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، على عمق يناهز 100 كيلومتر.

حدد مركز الزلزال بالقرب من سان خوسيه ديل بالمار في منطقة تشوكو في غرب كولومبيا. وجرى إخلاء المباني في بوجوتا على ساحل المحيط الهادئ، بحسب ما أفاد به صحفيون في الموقع.



وشعر السكان بالهزة في مناطق بعيدة وصولاً إلى الحدود مع فنزويلا، وفق شهود من "رويترز".



تقع كولومبيا ضمن منطقة نشطة زلزالياً نتيجة تفاعل عدة صفائح تكتونية، ما يجعلها عرضة للزلازل والهزات الأرضية بصورة متكررة، ولا سيّما على طول ساحل المحيط الهادئ. ويُعدّ إقليم تشوكو من المناطق التي تشهد نشاطاً زلزالياً ملحوظاً في البلاد.

