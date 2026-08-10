رسميا تركيا تنقل 54 مليون مسافر خلال 7 أشهر عبر خطوطها الوطنية

سجلت الخطوط الجوية التركية الناقل الوطنى لدولة تركيا نقل 9.5 مليون مسافر خلال يوليو 2026، مع وصول معامل الحمولة الإجمالي إلى 86.5%، وفقًا لنتائج حركة المسافرين والشحن التي أعلنتها الشركة.

وبلغ معامل الحمولة على الرحلات الدولية 86.2%، مقابل 89.1% على الرحلات الداخلية، فيما ارتفع عدد المقاعد المتاحة لكل كيلومتر بنسبة 2.7% إلى 25.7 مليار، مقارنة مع 25 مليارًا خلال يوليو 2025.

كما ارتفع حجم الشحن والبريد المنقول خلال يوليو بنسبة 4.9% على أساس سنوي، ليصل إلى 203.1 ألف طن.

وخلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، ارتفع إجمالي عدد المسافرين بنسبة 5.4% إلى 54 مليون مسافر، فيما بلغ معامل الحمولة الإجمالي 84.2%، وسجلت الرحلات الدولية 84% والداخلية 85.7%.

وارتفع عدد المقاعد المتاحة لكل كيلومتر بنسبة 4.7% إلى 161.2 مليار، مقارنة مع 154 مليارًا خلال الفترة نفسها من 2025، بينما زاد حجم الشحن والبريد بنسبة 12% إلى 1.4 مليون طن، مقابل 1.2 مليون طن.

وبلغ عدد طائرات أسطول الخطوط الجوية التركية 563 طائرة بنهاية يوليو 2026، وتشمل نتائج حركة المرور بيانات الخطوط الجوية التركية وشركة إيه جت.