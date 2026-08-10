ميسي يتخذ إجراءً قانونيًا ضد وسائل إعلام أرجنتينية بعد وفاة والده

كشفت تقارير إعلامية عن اتخاذ الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، إجراءات قانونية ضد عدد من وسائل الإعلام في بلاده، على خلفية ما وصفته عائلته بانتهاك خصوصيتها خلال مراسم تشييع والده خورخي ميسي.

وتوفي خورخي ميسي عن عمر ناهز 68 عامًا، بعد تدهور حالته الصحية خلال الشهرين الماضيين، الأمر الذي دفع نجله ليونيل إلى السفر إلى مدينة روساريو مسقط رأسه في الأرجنتين، للوقوف بجانب أسرته والمشاركة في مراسم جنازة والده.

ووفقًا لما أوردته صحيفة Dailysports، أعلن المكتب القانوني الخاص بليونيل ميسي بدء اتخاذ إجراءات قانونية ضد بعض وسائل الإعلام الأرجنتينية، بسبب تجاوزها للحدود المسموح بها وتعديها على خصوصية أسرة اللاعب خلال مراسم الجنازة.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض وسائل الإعلام تعاملت مع مراسم تشييع خورخي ميسي بطريقة اعتبرتها الأسرة تجاوزًا للخصوصية، ما دفع نجم إنتر ميامي إلى التحرك قانونيًا ضد الجهات المسؤولة.

وعقب انتهاء مراسم الجنازة، عاد ميسي إلى مدينة ميامي لاستئناف حياته والتزاماته مع ناديه الأمريكي.

ولم تكن هذه الواقعة الأولى التي تشهد توترًا بين ميسي ووسائل الإعلام الأرجنتينية، إذ سبق أن انتشرت شائعات بشأن وفاة والده خلال إحدى فترات مشاركة المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم، قبل أن ينفي ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب، تلك الأنباء، فيما طالبت عائلة ميسي آنذاك وسائل الإعلام باحترام خصوصيتها والتحلي بالقدر الكافي من الإنسانية.