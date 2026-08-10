تموين الشرقية يضبط 165 طن منظفات غير صالحة للإستخدام المنزلي بمدينة بلبيس

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية، لضبط المخالفين والتصدي لمحاولات الغش والتدليس، والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات المعروضة للمواطنين، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، أوضح المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالشرقية، قيام إدارة تموين بلبيس بحملة تموينية مكبرة أسفرت عن ضبط مخزن منظفات يعمل بدون ترخيص بناحية جمعية المهندسين العرب، وبداخله (١٦٥ طن و ٨٠٠ كجم) من مسحوق المنظفات غير الصالح للاستخدام المنزلي، تمهيداً لإعادة تعبئته وطرحه بالأسواق.

وتضمنت المضبوطات (١٤٤ طن) مسحوق منظفات معد لإعادة التدوير وإعادة التعبئة، و(٢٠ طن) تم تفريغها من الأكياس مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام المنزلي، بالإضافة إلى (طن و ٨٠٠كجم) مسحوق منظفات معد ومجهز وغير صالح للاستخدام المنزلي.

وأضاف مدير المديرية انه بالفحص تبين قيام المسؤولين عن المخزن بتفريغ أكياس المنظفات وإعادة تجهيز وتعبئة المسحوق، تمهيداً لإعادة طرحه بالأسواق وإعطائه مدة صلاحية جديدة، بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة، بما يمثل غشاً وتدليساً ويعرض صحة وسلامة المواطنين للخطر و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مسؤول المخزن، لإدارته مخزناً بدون ترخيص وحيازته كميات من المنظفات غير صالحة للإستخدام

وأكد محافظ الشرقية استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مخالفات، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.