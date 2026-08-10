حملات مكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات وإعادة الانضباط إلى شوارع الشرقية

كلف المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات الميدانية على مدار اليوم لرفع كافة الإشغالات والتعديات المخالفة من الشوارع، وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري.

وأكد محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية واصلت حملاتها المكبرة بمختلف أنحاء المحافظة وشهدت مدن ومراكز المحافظة حملات مكثفة لرفع الإشغالات والتعديات التي تعيق حركة المواطنين والمركبات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

في حي أول الزقازيق تابع أشرف يسري راشد، رئيس الحي، بالتنسيق مع قسم الإشغالات، تنفيذ حملة مكبرة لرفع كافة التعديات والإشغالات بمحيط الحي، حيث تم رفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق، والعمل على فك التكدسات المرورية التي تعيق حركة السير، بما يسهم في إعادة الانضباط إلى الشوارع وتحقيق المظهر الحضاري اللائق.

وفي حي ثان الزقازيق، تابع محمد أبو هاشم، رئيس الحي، تنفيذ حملة لرفع الإشغالات والتعديات بمحيط مستشفى المبرة ومنطقة القومية وعدد من المناطق بنطاق الحي، وأسفرت الحملة عن رفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق، مع التنبيه على أصحاب المحال بضرورة الالتزام بخطوط التنظيم وعدم التعدي على حرم الطريق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز ومدينة بلبيس، تابع أشرف عامر، رئيس المركز، تنفيذ حملة إشغالات على مدار اليوم بمناطق بورسعيد، وجمال عبد الناصر، وسعد زغلول، وأبو بكر الصديق، وميدان عبد الحليم محمود، ومنطقة المحطة، حيث تم رفع الإشغالات المخالفة، والتنبيه على أصحاب المحال بالالتزام بخطوط التنظيم وعدم التعدي على حرم الطريق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي مركز ومدينة أبو كبير، أشرف اللواء أ.ح دكتور محمد بهاء الدين، رئيس المركز، على تنفيذ حملة لرفع كافة التعديات والإشغالات بشارعي عسكر وسعد زغلول، وأسفرت الحملة عن رفع الإشغالات المخالفة، والتنبيه على أصحاب المحال بضرورة الالتزام بخطوط التنظيم وعدم التعدي على حرم الطريق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز ومدينة الحسينية، تابع المهندس سامي معجل، رئيس المركز، تنفيذ حملة لرفع الإشغالات والتعديات بشارع المركز، حيث تم رفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق، والتنبيه على أصحاب المحال بالالتزام بخطوط التنظيم وعدم التعدي على الطريق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي مركز ومدينة كفر صقر، أشرف الدكتور أحمد المقدم، رئيس المركز، على تنفيذ حملة إشغالات مسائية بشوارع التحرير والجلاء والكورنيش، أسفرت عن رفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق، والعمل على فك التكدسات المرورية التي تعيق حركة السير، بما يعزز الانضباط والمظهر الحضاري بالشوارع.

وفي مركز ومدينة أولاد صقر، تابع اللواء أ.ح أحمد شاكر، رئيس المركز، تنفيذ حملة لرفع الإشغالات والتعديات بمختلف شوارع المدينة، حيث تم رفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق، والتنبيه على أصحاب المحال بالالتزام بخطوط التنظيم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وفي مدينة منشأة أبو عمر، أشرف المهندس هشام أبو الليل، رئيس المدينة، بالتنسيق مع قسم الإشغالات، على تنفيذ حملة لرفع كافة التعديات والإشغالات بشوارع المدينة، حيث تم رفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق، والعمل على فك التكدسات المرورية، بما يسهم في إعادة الانضباط إلى الشوارع وتحقيق المظهر الحضاري اللائق.

وأكد محافظ الشرقية استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة، وتكثيف الحملات لرفع الإشغالات والتعديات، وفرض هيبة القانون، والحفاظ على السيولة المرورية والمظهر الحضاري بالشوارع بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.