قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنقاذ سيدة من تحت الأنقاض.. أول صور من موقع عقار حدائق القبة المنهار جزئيا
سماع دوي انفجارين في المخا اليمنية.. والحوثيون يستهدفون مأرب بالصواريخ الباليستية
عايز خصم ورينا رقصة.. محطة وقود أمريكية تثير الجدل بعرض غير تقليدي لعملائها
فضل النوم على وضوء.. سنة نبوية يغفل عنها كثيرون وثوابها عظيم
سعر الدولار واليورو والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 11-8-2026
المرافعة في محاكمة 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بـ 6 أكتوبر.. السبت
رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى اليومي
لحظات رعب تحت الأنقاض.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي انهيار عقار حدائق القبة
الضحايا تحت الأنقاض.. مصرع سيدة وطفلة وإصابة 5 إثر انهيار عقار بحدائق القبة
دخان كثيف بالمكان.. السيطرة على حريق داخل مخزن ببيانكي البيطاش غرب الإسكندرية
كامل أبو علي: الأهلي «الكبير بتاعنا».. بلاش تعصب والمنافسة داخل الملعب فقط
سوريا.. خارجون عن القانون يعتدون على مبنى إدارة منطقة عين العرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات مكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات وإعادة الانضباط إلى شوارع الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
محمد الطحاوي

كلف المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات الميدانية على مدار اليوم لرفع كافة الإشغالات والتعديات المخالفة من الشوارع، وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري.

وأكد محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية واصلت حملاتها المكبرة بمختلف أنحاء المحافظة وشهدت مدن ومراكز المحافظة حملات مكثفة لرفع الإشغالات والتعديات التي تعيق حركة المواطنين والمركبات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

في حي أول الزقازيق تابع أشرف يسري راشد، رئيس الحي، بالتنسيق مع قسم الإشغالات، تنفيذ حملة مكبرة لرفع كافة التعديات والإشغالات بمحيط الحي، حيث تم رفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق، والعمل على فك التكدسات المرورية التي تعيق حركة السير، بما يسهم في إعادة الانضباط إلى الشوارع وتحقيق المظهر الحضاري اللائق.

وفي حي ثان الزقازيق، تابع محمد أبو هاشم، رئيس الحي، تنفيذ حملة لرفع الإشغالات والتعديات بمحيط مستشفى المبرة ومنطقة القومية وعدد من المناطق بنطاق الحي، وأسفرت الحملة عن رفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق، مع التنبيه على أصحاب المحال بضرورة الالتزام بخطوط التنظيم وعدم التعدي على حرم الطريق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز ومدينة بلبيس، تابع أشرف عامر، رئيس المركز، تنفيذ حملة إشغالات على مدار اليوم بمناطق بورسعيد، وجمال عبد الناصر، وسعد زغلول، وأبو بكر الصديق، وميدان عبد الحليم محمود، ومنطقة المحطة، حيث تم رفع الإشغالات المخالفة، والتنبيه على أصحاب المحال بالالتزام بخطوط التنظيم وعدم التعدي على حرم الطريق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي مركز ومدينة أبو كبير، أشرف اللواء أ.ح دكتور محمد بهاء الدين، رئيس المركز، على تنفيذ حملة لرفع كافة التعديات والإشغالات بشارعي عسكر وسعد زغلول، وأسفرت الحملة عن رفع الإشغالات المخالفة، والتنبيه على أصحاب المحال بضرورة الالتزام بخطوط التنظيم وعدم التعدي على حرم الطريق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز ومدينة الحسينية، تابع المهندس سامي معجل، رئيس المركز، تنفيذ حملة لرفع الإشغالات والتعديات بشارع المركز، حيث تم رفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق، والتنبيه على أصحاب المحال بالالتزام بخطوط التنظيم وعدم التعدي على الطريق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي مركز ومدينة كفر صقر، أشرف الدكتور أحمد المقدم، رئيس المركز، على تنفيذ حملة إشغالات مسائية بشوارع التحرير والجلاء والكورنيش، أسفرت عن رفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق، والعمل على فك التكدسات المرورية التي تعيق حركة السير، بما يعزز الانضباط والمظهر الحضاري بالشوارع.

وفي مركز ومدينة أولاد صقر، تابع اللواء أ.ح أحمد شاكر، رئيس المركز، تنفيذ حملة لرفع الإشغالات والتعديات بمختلف شوارع المدينة، حيث تم رفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق، والتنبيه على أصحاب المحال بالالتزام بخطوط التنظيم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وفي مدينة منشأة أبو عمر، أشرف المهندس هشام أبو الليل، رئيس المدينة، بالتنسيق مع قسم الإشغالات، على تنفيذ حملة لرفع كافة التعديات والإشغالات بشوارع المدينة، حيث تم رفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق، والعمل على فك التكدسات المرورية، بما يسهم في إعادة الانضباط إلى الشوارع وتحقيق المظهر الحضاري اللائق.

وأكد محافظ الشرقية استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة، وتكثيف الحملات لرفع الإشغالات والتعديات، وفرض هيبة القانون، والحفاظ على السيولة المرورية والمظهر الحضاري بالشوارع بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

الشرقية محافظ الشرقية الحملات الميدانية الإشغالات والتعديات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرحلة الأولى

شوف جالك كلية إيه؟.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

جثة

التحريات تكشف كواليس مثيرة في جريمة التجمع: المجني عليها حامل في الشهر الأخير

زلزال

هل هناك زلزال اليوم في مصر؟.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

خطأ في البيانات|قصة حصول طالب بني سويف على 28 درجة زيادة بتظلمات الثانوية العامة

قطع المياه

قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة وضعفها بمنطقتين صباح الأربعاء

تنسيق الجامعات 2026

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

جيلان علاء

بيني وبين الأسرة كام شارع.. جيلان علاء تعلق على جريمة التجمع

ترشيحاتنا

عم سيد

مسن يعيش بمفرده بعد بتر قدمه: ولادي مش بيسألوا عليا وسابوني في الشارع

واحد من الناس

هتيجي إمتى يا محمد.. عم سيد يبكي على الهواء بسبب جحود ابنه

مصممة أزياء

مصممة أزياء: جائزة الدولة التشجيعية مسؤولية.. وتنسيق ألوان الشخصيات أبرز تحديات «وش في وش»

بالصور

فورد تستعد لإطلاق كوجا الجديدة في 2029.. تصميم مستوحى من سيارات الرالي

فورد كوجا
فورد كوجا
فورد كوجا

تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية مستوردة بمصر

سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة

الصداع في نهاية اليوم.. هل الهاتف أم الجفاف أم قلة الأكل؟

أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟.. متى تصبح علامة تستحق الفحص؟

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد