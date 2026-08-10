زراعة الشرقية تنفذ حملات مكثفة لمكافحة القوارض في 6 قرى بمركز منيا القمح

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تواصل جهودها لدعم القطاع الزراعي والحفاظ على الإنتاج الزراعي من خلال تكثيف المتابعة الميدانية والتوسع في الأنشطة الإرشادية والتوعوية وتطبيق الممارسات الزراعية السليمة بما يسهم في رفع الإنتاجية والحفاظ على الموارد الزراعية ودعم المزارعين.

ومن جانبه أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بالشرقية أن المديرية نفذت حملة لمكافحة القوارض ب (٦) قرى بمركز منيا القمح وذلك عقب ظهور حالات اعتداء من الثعابين على بعض الأهالي مشيرًا إلى أن الحملة نُفذت بالجهود الذاتية للأهالي باستخدام المبيدات المناسبة ومن خلال الجمعيات الزراعية وتم تمشيط القرى والمناطق المعنية بالحملة حيث تبين عدم وجود كثافة للفئران وعدم وجود إصابات أو خسائر بالمحاصيل الصيفية.

أضاف وكيل وزارة الزراعة قيام المديرية بعقد ندوة إرشادية بالمركز الإرشادي بالزنكلون حول تكنولوجيا تخزين وتصنيع محصول القمح والحد من الفاقد ومكافحة الآفات ضمن أنشطة برنامج الإتحاد الأوروبي كافي وبالتعاون مع الإدارة المركزية للإرشاد حيث أن الندوة تناولت الطرق الصحيحة لتخزين القمح وأهم المشكلات التي تواجه المزارعين وطرق التغلب عليها للحد من الفاقد وحماية القمح من الحشرات والقوارض وآفات المخازن والتأكيد على أن تطبيق الإجراءات العلمية في تخزين القمح كما تناولت الندوة أهمية تصنيع الخبز في المنزل واستعراض طرق تصنيعه.

كما تم تنفيذ ندوة إرشادية للتوعية بمخاطر الإجهاد الحراري علي الحيوانات خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة ونقص التهوية والمأوى تضمنت أبرز الأعراض الناتجة عن الإجهاد الحراري و إجراءات الوقاية من خلال توفير مياه باردة ونظيفة على مدار (٢٤) ساعة والاهتمام بالتهوية والتظليل وتعديل مواعيد التغذية وتقديم العلف خلال الأوقات الباردة من اليوم وتجنب الإجهاد البدني للحيوانات

أشار وكيل وزارة الزراعة إلي أنه بالتعاون مع كلية الزراعة تم إجراء زيارة ميدانية للمزارع الحقلية بقرية الهوابر بمركز ديرب نجم لمتابعة عدد من الحقول المنزرعة حيث شملت الزيارة متابعة حقول الأرز المنزرعة بعدة أصناف وحقول الذرة الشامية إلى جانب حقول التكثيف المحصولي وحقول القطن المصري المحمل عليه محصول السمسم إلي جانب تقديم التوصيات الفنية للمزارعين للنهوض بالإنتاجية الزراعية.

أوضح وكيل وزارة الزراعة قيام المديرية بتنفيذ اليوم الختامي لفعاليات دورة مطبقي المبيدات بقاعة الاجتماعات بالإدارة الزراعية بالزقازيق بهدف التدريب على الإستخدام الآمن والأمثل للمبيدات وتطبيق عمليات الرش بالطريقة الصحيحة والتي تضمنت تدريبًا عمليًا على معايرة آلات الرش واستخدام الملابس الواقية لافتا إلي أنه في ختام الدورة تم تسليم المتدربين شهادات اجتياز الدورة بما يدعم نشر الممارسات الآمنة والسليمة في استخدام المبيدات الزراعية.