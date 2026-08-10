أسامة عرابي: توقعت تتويج الأهلي بالدوري بعد صفقات زيزو وتريزيجيه وبن شرقي

أكد أسامة عرابي، نجم الأهلي السابق، أن الفريق أهدر فرصة التتويج بلقب الدوري في الموسم الماضي بسبب عدد من الأخطاء التي حدثت داخل النادي، رغم الصفقات القوية التي أبرمها.



وقال عرابي، خلال ظهوره في برنامج «الماتش» مع الإعلامي محمد طارق أضا على قناة «صدى البلد»: "كنت أتوقع تتويج الأهلي بالدوري بعد التعاقد مع أحمد زيزو، ومحمود حسن تريزيجيه، وأشرف بن شرقي، وكنت أرى أن الموسم سيكون الأفضل للفريق".



وأضاف: "شهد الموسم الماضي العديد من الأخطاء داخل النادي، وكانت هناك مؤشرات جعلتني أشعر بوجود خلل ما في منظومة الفريق".



وتابع: "الأهلي لم ينجح في تدعيم بعض المراكز بشكل كافٍ، وعلى رأسها مركز المهاجم، رغم إبرام صفقات قوية".



وأشار إلى أن المنافسة داخل الأهلي شرسة للغاية، وهو ما يجعل الاستمرار داخل الفريق أمرًا صعبًا على بعض اللاعبين.



واختتم: "أحمد زيزو تعرض لضغوط كبيرة، كما أن ظروف الفريق لم تساعده على الظهور بأفضل مستوياته، وتألق هيثم حسن وزيكو بالمونديال جعل الضغوطات تزداد على أحمد زيزو".