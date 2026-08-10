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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفاجأة في أزمة بيزيرا| شباب الأهلي ينسحب.. واللاعب يعود إلى مصر قريبا

خوان بيزيرا
خوان بيزيرا
ميرنا محمود

كشف الإعلامي إسلام سامي، خلال حديثه عبر برنامج «من القاهرة» على قناة أون سبورت ماكس، عن تطورات جديدة في أزمة البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب نادي الزمالك، وموقف نادي شباب الأهلي دبي من إتمام الصفقة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح إسلام سامي أن نادي شباب الأهلي دبي قرر إنهاء مفاوضاته مع كل من خوان بيزيرا ونادي الزمالك، بعدما رأى أن العرض المالي المقدم من الزمالك لا يتناسب مع إمكانياته، مؤكدا أن النادي الإماراتي لن يصل إلى القيمة المالية التي طلبها الزمالك للاستغناء عن اللاعب.

وأشار إلى أن موقف الزمالك أصبح أقوى في الأزمة، خاصة أن عقد بيزيرا مع القلعة البيضاء لا يزال ساريا لمدة 3 سنوات، إلى جانب حصول اللاعب على مستحقاته المالية حتى آخر موعد، وهو ما يجعل انتقاله إلى أي نادٍ آخر مرتبطا بموافقة الزمالك.

وأضاف أن بيان الزمالك الأخير أغلق الباب أمام استمرار المفاوضات مع شباب الأهلي دبي، مؤكدًا أن النادي الإماراتي لا يملك حاليًا أي ثغرة قانونية أو وسيلة تمكنه من ضم اللاعب دون موافقة الزمالك.

وفي مفاجأة جديدة، كشف إسلام سامي نقلا عن مصدر مقرب من خوان بيزيرا أن اللاعب أبلغ أصدقاءه وأفراد أسرته بأنه من المتوقع أن يعود إلى مصر بنسبة كبيرة مع بداية الأسبوع المقبل، في ظل عدم وجود خيار آخر أمامه في الوقت الحالي.

وتابع أن بيزيرا سيكون مطالبا بعد عودته بمحاولة إنهاء الأزمة مع إدارة الزمالك وجماهير النادي، خاصة بعد حالة الغضب الجماهيري ضده عقب أزمته الأخيرة وانقطاعه عن الفريق.

واختتم إسلام سامي حديثه بالتأكيد أن الكرة أصبحت في ملعب بيزيرا، مشيرا إلى أن اللاعب قد يجد نفسه مطالبا باتخاذ خطوة لتهدئة جماهير الزمالك وإعادة العلاقة إلى مسارها الطبيعي، بعدما كان يحظى بدعم كبير منهم طوال الموسم الماضي.

إسلام سامي البرازيلي خوان بيزيرا الزمالك نادي شباب الأهلي دبي

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