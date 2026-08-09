رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

كشفت تقارير صحفية عن تجميد نادي شباب الأهلي الإماراتي مفاوضاته للتعاقد مع البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب ما نقلته التقارير، أوضح مسئولو شباب الأهلي أنهم أرسلوا عرضًا رسميًا إلى نادي الزمالك للحصول على خدمات بيزيرا، إلا أن العرض قوبل بالرفض من جانب إدارة القلعة البيضاء، مشيرين إلى أن النادي الإماراتي لا يستطيع زيادة المبلغ المرصود لإتمام الصفقة.

وأكد مسئولو شباب الأهلي، وفقًا للتقارير، علمهم برغبة بيزيرا في الانتقال إلى صفوف الفريق الإماراتي، إلا أن اللاعب لا يزال مرتبطًا بعقد مع الزمالك، وبالتالي لا يمكن التعاقد معه إلا من خلال الطرق القانونية والتوصل إلى اتفاق رسمي مع ناديه.

تأتي هذه التطورات في ظل تمسك الزمالك باستمرار بيزيرا مع الفريق، بعدما أعلن النادي غلق الباب أمام رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في الوقت الذي يرغب فيه اللاعب في خوض تجربة جديدة مع شباب الأهلي.

كان النادي الإماراتي أرسل عرضا بضم اللاعب لكن الزمالك رفضه مطالبا بالحصول على 6 مليون دولار كاش فضلا عن بعض البنود الأخرى التي تمكنه من الحصول على مليون دولار إضافية.

وأعلن الزمالك في بيان رسمي رفضه لفكرة بيع اللاعب البرازيلي رغم إعلان بيزيرا رغبته في الرحيل وعدم انضمامه لمعسكر الزمالك حتى الآن.