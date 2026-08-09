محمود العسيلي يطرح أحدث اغانيه عاملة فيها من إيجيبت

طرح الفنان محمود العسيلي أحدث أغنياته بعنوان «عاملة فيها من إيجيبت»، والتي يقدم خلالها حالة غنائية خفيفة تجمع بين الإيقاع الحيوي والطابع الكوميدي، في إطار مختلف عن الأغنيات التقليدية.

وتتناول الأغنية شخصية فتاة تحاول الظهور بمظهر أكثر فخامة وعصرية، بينما تأتي كلماتها في قالب ساخر يرصد تفاصيل من الحياة اليومية، قبل أن تنتقل الفكرة للتأكيد على قيمة البساطة والروح المصرية.

ويعتمد العسيلي في الأغنية على مفارقات طريفة ولازمة غنائية تتكرر على مدار العمل، لتمنحه طابعًا مرحًا يتناسب مع أجوائه الخفيفة، إلى جانب أسلوبه المعروف في تقديم الأغنيات ذات الأفكار المختلفة. الأغنية من كلمات Flipeno، وألحان محمود العسيلي، بينما تولى علي فتح الله مهمة التوزيع والإنتاج الموسيقي.