محمود العسيلي وعصام صاصا يطرحان أغنية «عمك وعم عمك» من فيلم «صقر وكناريا»

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم «صقر وكناريا» الأغنية الدعائية الرسمية للعمل بعنوان «عمك وعم عمك»، من غناء النجوم محمود العسيلي وعصام صاصا، وذلك بالتزامن مع بدء عرض الفيلم في دور السينمائية.

الأغنية من كلمات فلبينو، وألحان أحمد طارق يحيى، وتأتي ضمن الحملة الترويجية للفيلم الذي انطلق عرضه أمس الأربعاء.

فيلم «صقر وكناريا»

وفي سياق متصل، حقق طرح الأغنية الرسمية لفيلم «صقر وكناريا» بطولة محمد عادل إمام وشيكو انطلاقة قوية في شباك التذاكر، بعدما تصدر قائمة الإيرادات في أول أيام عرضه، محققًا 3 ملايين و506 آلاف جنيه من خلال بيع نحو 19.6 ألف تذكرة.

وتسبب الفيلم في تغيير خريطة المنافسة بدور العرض، بعدما تراجع فيلم «7 Dogs» إلى المركز الثاني لأول مرة منذ طرحه، مكتفيًا بإيرادات بلغت 1.4 مليون جنيه.

أبطال فيلم «صقر وكناريا»

ويضم فيلم "صقر وكناريا" كوكبة من النجوم، على رأسهم محمد عادل إمام وشيكو، إلى جانب يسرا اللوزي ويارا السكري، والنجم خالد الصاوي، والفنانة انتصار، ومحمود عبد المغني، ونسرين أمين، وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في أحداث الفيلم.

والفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج لؤي عبد الله ووائل عبد الله، ويعد من أبرز الأعمال السينمائية المطروحة خلال الموسم الحالي، لما يحمله من جرعة كبيرة من التشويق والإثارة والكوميديا.

أحداث فيلم صقر وكناريا

وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدي حول شخصية "صقر" الذي يقرر الابتعاد عن عالم المخاطر والمغامرات والبحث عن حياة أكثر هدوءًا، إلا أن خططه تتغير تمامًا بعد لقائه بشخصية "بلال"، الكاتب المهووس بعالم الجاسوسية والعمليات السرية، لتبدأ بينهما سلسلة من المواقف الطريفة والمغامرات غير المتوقعة.

وخلال الأحداث يجد الثنائي نفسيهما في مواجهة العديد من التحديات والمطاردات الخطيرة، وسط أجواء مليئة بالمفاجآت والكوميديا، وهو ما يمنح الفيلم إيقاعًا سريعًا يجمع بين الإثارة والضحك في آن واحد.