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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمود العسيلي ودينا الشربيني يروجان للعلمين الجديدة بفيديو كليب

محمود العسيلي ودينا الشربيني
محمود العسيلي ودينا الشربيني
محمد سعيد

طرح الفنانان محمود العسيلي، ودينا الشربيني، أغنية ترويجية لمدينة العلمين الجديدة، على طريقة الفيديو كليب، بعنوان «علمين»، وذلك للترويج للمدينة السياحية والساحلية. 

واعتمد كليب علمين لـ محمود العسيلي ودينا الشربيني، على استعراض مناظر جذابة وخلابة لمدينة العلمين الجديدة وشواطئها الخلابة والمياه الفيروزية. 

أغاني محمود العسيلي

طرح الفنان محمود العسيلي أحدث أغنياته بعنوان «عاملة فيها من إيجيبت»، والتي يقدم خلالها حالة غنائية خفيفة تجمع بين الإيقاع الحيوي والطابع الكوميدي، في إطار مختلف عن الأغنيات التقليدية.

وتتناول الأغنية شخصية فتاة تحاول الظهور بمظهر أكثر فخامة وعصرية، بينما تأتي كلماتها في قالب ساخر يرصد تفاصيل من الحياة اليومية، قبل أن تنتقل الفكرة للتأكيد على قيمة البساطة والروح المصرية.

ويعتمد العسيلي في الأغنية على مفارقات طريفة ولازمة غنائية تتكرر على مدار العمل، لتمنحه طابعًا مرحًا يتناسب مع أجوائه الخفيفة، إلى جانب أسلوبه المعروف في تقديم الأغنيات ذات الأفكار المختلفة. الأغنية من كلمات Flipeno، وألحان محمود العسيلي، بينما تولى علي فتح الله مهمة التوزيع والإنتاج الموسيقي. 

محمود العسيلي أغاني محمود العسيلي دينا الشربيني العلمين الجديدة مدينة العلمين الجديدة

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