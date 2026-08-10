مي عمر تبهر جمهورها بأناقتها في اليونان

شاركت الفنانة مي عمر، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وخطفت مي عمر الأنظار بأناقتها خلال زيارتها لليونان لقضاء عطلة الصيف، وتألقت بفستان اسود قصير واكسسوارات مميزة.

وكانت الفنانة مي عمر وجهت الشكر لجمهورها في السعودية من العرض الخاص لفيلمها “شمشون ودليلة”.

وكتبت مي عمر عبر حسابها على “فيسبوك”: “شكرًا من قلبي على حسن الاستقبال العظيم، وعلى كل الحب اللي شوفته من الجمهور. وجودكم وفرحتكم ودعمكم كانوا أجمل حاجة في الليلة، وإن شاء الله الفيلم يعجبكم وتستمتعوا بيه قد ما إحنا استمتعنا بصناعته”.