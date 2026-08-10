أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أنه أجرى لقاء جيدا للغاية مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي استمر 7 ساعات، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال الرئيس الإيراني:" خامنئي أكد ضرورة العمل على تعزيز الوحدة وتجنب الانقسام".

وفي وقت سابق، أصدر المرشد الإيراني مجتبى خامنئي قراراً بتعيين محمد باقر ذو القدر، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، مستشاراً سياسياً له، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» اليوم الاثنين.

وجاء في نص القرار: «نظراً إلى تجاربكم القيّمة، فقد عيّنتكم مستشاراً سياسياً لي»، معرباً عن تمنياته له بالتوفيق في أداء مهامه، وتحقيق ما وصفه بـ«أهداف الثورة».