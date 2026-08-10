مجتبى خامنئي يعيد ترتيب دائرة نفوذه.. تعيين محمد باقر ذو القدر مستشارا سياسيا

أصدر المرشد الإيراني مجتبى خامنئي قراراً بتعيين محمد باقر ذو القدر، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، مستشاراً سياسياً له، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» اليوم الاثنين.

وجاء في نص القرار: «نظراً إلى تجاربكم القيّمة، فقد عيّنتكم مستشاراً سياسياً لي»، معرباً عن تمنياته له بالتوفيق في أداء مهامه، وتحقيق ما وصفه بـ«أهداف الثورة».

ويتمتع ذو القدر بخبرة واسعة في الملفات الأمنية والعسكرية، إذ سبق أن شغل عدداً من المناصب البارزة، من بينها نائب وزير الداخلية للشؤون الأمنية، ونائب رئيس أركان القوات المسلحة، إلى جانب منصب مستشار رئيس السلطة القضائية لشؤون منع الجريمة، كما كان من قيادات الحرس الثوري الإيراني.

ويأتي تعيين ذو القدر مستشاراً سياسياً للمرشد بعد انتقاله من منصبه أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي، وتعيين محسن رضائي خلفاً له.

وكانت الرئاسة الإيرانية قد أعلنت، الأحد، تعيين محسن رضائي أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي، في خطوة تعيد أحد أبرز القادة السابقين في الحرس الثوري إلى واجهة القرار الأمني الإيراني.

ويُعد المجلس الأعلى للأمن القومي من أبرز المؤسسات المعنية بصياغة الاستراتيجيات الأمنية والسياسية في إيران، ما يجعل التغييرات الأخيرة في قيادته ذات أهمية خاصة في ظل التطورات الإقليمية والتوترات المتصاعدة مع إسرائيل والولايات المتحدة.