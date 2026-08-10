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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الغربية.. ضبط 2 طن كبدة فاسدة داخل ثلاجة بالسنطة

حملات رقابية بالغربية
حملات رقابية بالغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، جهود فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمحافظة في تنفيذ الحملات الرقابية المكثفة على المنشآت الغذائية، والتي أسفرت عن ضبط نحو 2 طن من الكبدة داخل إحدى الثلاجات بمركز السنطة، قبل تداولها بالأسواق، وذلك بعد ظهور علامات فساد ظاهري عليها، تمثلت في وجود سائل انفصالي مدمم، وحروق تجميد، وتغير في اللون الطبيعي، بما يشتبه معه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في تكثيف الحملات الرقابية على مختلف المنشآت الغذائية ومنافذ تداول وبيع المنتجات الغذائية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنتجات غير الصالحة، خاصة ما يتم ضبطه قبل وصوله إلى الأسواق والمستهلكين.

تحرك أمني عاجل 

ومن جانبها، أوضحت المهندسة حنان عامر، مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، أن الحملات تأتي وفقًا لتعليمات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وبالمتابعة المستمرة للدكتور وليد حسن، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الفروع بالهيئة، وضمن خطة متكاملة للرقابة على المنشآت الغذائية، مشيرة إلى أن فرق التفتيش تواصل أعمالها لتتبع مراحل تداول الغذاء بدءًا من المصدر وحتى وصوله إلى المستهلك النهائي، مع تطبيق الاشتراطات والمعايير الصحية المقررة. وأضافت أنه تم التحفظ على الكمية المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

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