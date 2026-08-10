قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنقاذ سيدة من تحت الأنقاض.. أول صور من موقع عقار حدائق القبة المنهار جزئيا
سماع دوي انفجارين في المخا اليمنية.. والحوثيون يستهدفون مأرب بالصواريخ الباليستية
عايز خصم ورينا رقصة.. محطة وقود أمريكية تثير الجدل بعرض غير تقليدي لعملائها
فضل النوم على وضوء.. سنة نبوية يغفل عنها كثيرون وثوابها عظيم
سعر الدولار واليورو والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 11-8-2026
المرافعة في محاكمة 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بـ 6 أكتوبر.. السبت
رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى اليومي
لحظات رعب تحت الأنقاض.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي انهيار عقار حدائق القبة
الضحايا تحت الأنقاض.. مصرع سيدة وطفلة وإصابة 5 إثر انهيار عقار بحدائق القبة
دخان كثيف بالمكان.. السيطرة على حريق داخل مخزن ببيانكي البيطاش غرب الإسكندرية
كامل أبو علي: الأهلي «الكبير بتاعنا».. بلاش تعصب والمنافسة داخل الملعب فقط
سوريا.. خارجون عن القانون يعتدون على مبنى إدارة منطقة عين العرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

6 قاطرات و14 ساعة عمل.. كيف نجح رجال ميناء دمياط في تحرير السفينة ENERGOS WINTER وقطرها؟

كيف نجح رجال ميناء دمياط في تحرير السفينة ENERGOS WINTER وقطرها إلى المياه العميقة؟
كيف نجح رجال ميناء دمياط في تحرير السفينة ENERGOS WINTER وقطرها إلى المياه العميقة؟
زينب الزغبي

في مهمة بحرية صعبة، نجح رجال هيئة ميناء دمياط في تعويم وقطر السفينة ENERGOS WINTER إلى منطقة المخطاف الخارجي، بعد نحو 14 ساعة من العمل المتواصل، وسط ظروف جوية وبحرية صعبة، في عملية تطلبت سرعة في التعامل مع المتغيرات ودقة في تنفيذ المناورات البحرية.

وأكد نجاح المهمة كفاءة الكوادر البحرية بهيئة ميناء دمياط، وقدرتها على التعامل مع المواقف الاستثنائية والظروف غير الاعتيادية، واتخاذ القرارات المناسبة لضمان إتمام العمليات البحرية بأمان وكفاءة.

اجتماع تنسيقي لوضع خطة تعويم السفينة

بدأت العملية بعقد اجتماع تنسيقي بحضور مالكي السفينة والجهات المعنية وهيئة ميناء دمياط، حيث أناب اللواء بحري طارق عدلي عبدالله، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، اللواء بحري دكتور أحمد حمدي عبد العزيز، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة للتشغيل، لحضور الاجتماع ومناقشة الموقف ووضع الترتيبات اللازمة لتنفيذ عملية التعويم والقطر.

وخلال الاجتماع، قدمت شركة SMIT Salvage المتخصصة في أعمال الإنقاذ البحري، مخططًا فنيًا لتنفيذ العملية، استنادًا إلى المعاينات والحسابات الفنية والبيانات المتاحة عن السفينة.

كيف نجح رجال ميناء دمياط في تحرير السفينة ENERGOS WINTER وقطرها إلى المياه العميقة؟

ظروف بحرية صعبة تعرقل الخطة الأولى

وفي صباح يوم تنفيذ العملية، توجه الربان دكتور ياسر عبد اللطيف أحمد، وكبار المرشدين إلى السفينة، إلا أنه تبين عند الوصول اضطراب حالة البحر وعدم ملاءمة الظروف الجوية والبحرية لتنفيذ العملية وفق المخطط الأصلي.

وبعرض الموقف على السلطة المختصة، جرى التأكيد على الثقة في الكوادر البحرية بهيئة ميناء دمياط وقدرتها على التعامل مع الظروف القائمة، خاصة مع أهمية سرعة تعويم السفينة ومنع زيادة تعقيد الموقف.

مشاركة 4 قاطرات بحرية

وفي تمام الساعة 8:30 صباحًا، صعد كبار المرشدين ورئيس الإدارة المركزية للخدمات البحرية إلى السفينة من خلال مناورة بحرية دقيقة، رغم اضطراب البحر وصعوبة الاقتراب منها، وبدأت أعمال التعويم بمشاركة 4 قاطرات بحرية.

وشاركت في المرحلة الأولى القاطرة «فهمي» بقوة شد 70 طنًا، إلى جانب القاطرات «هداية» و«صالح» و«سليمان»، بقوة شد 60 طنًا لكل قاطرة.

كيف نجح رجال ميناء دمياط في تحرير السفينة ENERGOS WINTER وقطرها إلى المياه العميقة؟

تفريغ تنكات الصابورة 

بدأت القاطرات أعمال الشد والتدفيع من جانبي السفينة بالتزامن مع تفريغ تنكات الصابورة، بهدف تقليل غاطس السفينة والمساعدة في تحريرها من القاع.

ونجحت القاطرات بالفعل في تحرير السفينة أكثر من مرة، إلا أن اضطراب البحر وارتفاع سرعة الرياح، إلى جانب كبر مساحة بدن السفينة المعرضة للرياح، والتي تقدر بنحو 5000 متر مربع، حال دون إتمام عملية التعويم وفق الأسلوب المحدد في المخطط الأصلي.

كيف نجح رجال ميناء دمياط في تحرير السفينة ENERGOS WINTER وقطرها إلى المياه العميقة؟

إضافة قاطرتين وتعديل أسلوب التعويم

وعقب تقييم الموقف ميدانيًا، جرى اتخاذ قرار بتعديل أسلوب التعويم بما يتناسب مع الظروف الفعلية، مع الدفع بقاطرتين إضافيتين، هما القاطرة «حمزة» بقوة شد 60 طنًا، والقاطرة «أبو زيد» بقوة شد 50 طنًا.

وبذلك وصل إجمالي قوة الشد الاسمية للقاطرات الست المشاركة في المرحلة الحاسمة إلى 360 طنًا.

كما جرى تعديل أسلوب التعويم، بحيث تم سحب السفينة من مؤخرتها في اتجاه عمودي على الممر الملاحي، لتقليل تأثير الرياح على بدنها، مع الحفاظ على اتجاه مقدمتها نحو الشمال لتفادي المناطق الضحلة.

كيف نجح رجال ميناء دمياط في تحرير السفينة ENERGOS WINTER وقطرها إلى المياه العميقة؟

نجاح تعويم السفينة وسحبها إلى المياه العميقة

وبفضل كفاءة المرشدين وأطقم القاطرات، وسرعة تقييم المتغيرات وإعادة توزيع قوى الشد والتدفيع، تمكنت الفرق المشاركة من تحرير السفينة وتعويمها بالكامل، ثم سحبها إلى المياه العميقة.

وبعد نجاح عملية التعويم، بدأت أعمال قطر ومرافقة وتوجيه السفينة بواسطة القاطرات في اتجاه منطقة المخطاف الخارجي، بسرعة بلغت نحو 3 عقد بحرية.

واستمرت أعمال القطر والمرافقة لنحو 5 ساعات، حتى وصلت السفينة بأمان إلى منطقة المخطاف الخارجي، التي تبعد نحو 10 أميال بحرية عن ميناء دمياط.

كيف نجح رجال ميناء دمياط في تحرير السفينة ENERGOS WINTER وقطرها إلى المياه العميقة؟

إلقاء المخطاف وإنهاء المهمة دون خسائر

وفي تمام الساعة 8 مساءً، تم إلقاء مخطاف السفينة في منطقة المخطاف الخارجي، وعقب ذلك عادت القاطرات ولنشات الإرشاد وكبار المرشدين ورئيس الإدارة المركزية للخدمات البحرية إلى الرصيف.

وانتهت المهمة بالكامل في تمام الساعة 10 مساءً، بعد تنفيذ جميع مراحل عملية التعويم والقطر بنجاح، ودون وقوع أي خسائر.

ويعكس نجاح عملية تعويم وقطر السفينة ENERGOS WINTER، التي امتدت لنحو 14 ساعة من العمل المتواصل، ما تتمتع به هيئة ميناء دمياط من كوادر بحرية مؤهلة وخبرات متراكمة، إلى جانب الجاهزية العالية للتعامل مع الظروف غير الاعتيادية.

كيف نجح رجال ميناء دمياط في تحرير السفينة ENERGOS WINTER وقطرها إلى المياه العميقة؟

كما أظهرت العملية قدرة الفرق البحرية على سرعة تقييم المتغيرات، واتخاذ القرارات المناسبة، وتعديل أساليب التنفيذ وفقًا للظروف الفعلية، بما يضمن إنجاز المهام البحرية بكفاءة وأمان.

ويضاف هذا النجاح إلى سلسلة المهام والعمليات البحرية الصعبة التي أثبت خلالها رجال ميناء دمياط قدرتهم على مواجهة التحديات بكفاءة واقتدار، بما يعكس جاهزية منظومة العمل وتكامل أدوار المرشدين وأطقم القاطرات وجميع العناصر البحرية بالهيئة.

السفينة ENERGOS WINTER ميناء دمياط هيئة ميناء دمياط شركة SMIT Salvage

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرحلة الأولى

شوف جالك كلية إيه؟.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

جثة

التحريات تكشف كواليس مثيرة في جريمة التجمع: المجني عليها حامل في الشهر الأخير

زلزال

هل هناك زلزال اليوم في مصر؟.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

خطأ في البيانات|قصة حصول طالب بني سويف على 28 درجة زيادة بتظلمات الثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2026

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

جيلان علاء

بيني وبين الأسرة كام شارع.. جيلان علاء تعلق على جريمة التجمع

قطع المياه

قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة وضعفها بمنطقتين صباح الأربعاء

ترشيحاتنا

مصر تقدم شحنة جديدة من الأدوية لدعم القطاع الصحي اللبناني

مصر تقدم شحنة جديدة من الأدوية لدعم القطاع الصحي اللبناني

روسيا

روسيا: منع حزب معارض للحرب على أوكرانيا من المشاركة في الانتخابات البرلمانية

ناقلة نفط

السبب مجهول.. انفجارات في ناقلة نفط بمصفاة الزاوية بليبيا

بالصور

فورد تستعد لإطلاق كوجا الجديدة في 2029.. تصميم مستوحى من سيارات الرالي

فورد كوجا
فورد كوجا
فورد كوجا

تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية مستوردة بمصر

سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة

الصداع في نهاية اليوم.. هل الهاتف أم الجفاف أم قلة الأكل؟

أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟.. متى تصبح علامة تستحق الفحص؟

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد