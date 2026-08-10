6 قاطرات و14 ساعة عمل.. كيف نجح رجال ميناء دمياط في تحرير السفينة ENERGOS WINTER وقطرها؟

في مهمة بحرية صعبة، نجح رجال هيئة ميناء دمياط في تعويم وقطر السفينة ENERGOS WINTER إلى منطقة المخطاف الخارجي، بعد نحو 14 ساعة من العمل المتواصل، وسط ظروف جوية وبحرية صعبة، في عملية تطلبت سرعة في التعامل مع المتغيرات ودقة في تنفيذ المناورات البحرية.

وأكد نجاح المهمة كفاءة الكوادر البحرية بهيئة ميناء دمياط، وقدرتها على التعامل مع المواقف الاستثنائية والظروف غير الاعتيادية، واتخاذ القرارات المناسبة لضمان إتمام العمليات البحرية بأمان وكفاءة.

اجتماع تنسيقي لوضع خطة تعويم السفينة

بدأت العملية بعقد اجتماع تنسيقي بحضور مالكي السفينة والجهات المعنية وهيئة ميناء دمياط، حيث أناب اللواء بحري طارق عدلي عبدالله، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، اللواء بحري دكتور أحمد حمدي عبد العزيز، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة للتشغيل، لحضور الاجتماع ومناقشة الموقف ووضع الترتيبات اللازمة لتنفيذ عملية التعويم والقطر.

وخلال الاجتماع، قدمت شركة SMIT Salvage المتخصصة في أعمال الإنقاذ البحري، مخططًا فنيًا لتنفيذ العملية، استنادًا إلى المعاينات والحسابات الفنية والبيانات المتاحة عن السفينة.

كيف نجح رجال ميناء دمياط في تحرير السفينة ENERGOS WINTER وقطرها إلى المياه العميقة؟

ظروف بحرية صعبة تعرقل الخطة الأولى

وفي صباح يوم تنفيذ العملية، توجه الربان دكتور ياسر عبد اللطيف أحمد، وكبار المرشدين إلى السفينة، إلا أنه تبين عند الوصول اضطراب حالة البحر وعدم ملاءمة الظروف الجوية والبحرية لتنفيذ العملية وفق المخطط الأصلي.

وبعرض الموقف على السلطة المختصة، جرى التأكيد على الثقة في الكوادر البحرية بهيئة ميناء دمياط وقدرتها على التعامل مع الظروف القائمة، خاصة مع أهمية سرعة تعويم السفينة ومنع زيادة تعقيد الموقف.

مشاركة 4 قاطرات بحرية

وفي تمام الساعة 8:30 صباحًا، صعد كبار المرشدين ورئيس الإدارة المركزية للخدمات البحرية إلى السفينة من خلال مناورة بحرية دقيقة، رغم اضطراب البحر وصعوبة الاقتراب منها، وبدأت أعمال التعويم بمشاركة 4 قاطرات بحرية.

وشاركت في المرحلة الأولى القاطرة «فهمي» بقوة شد 70 طنًا، إلى جانب القاطرات «هداية» و«صالح» و«سليمان»، بقوة شد 60 طنًا لكل قاطرة.

كيف نجح رجال ميناء دمياط في تحرير السفينة ENERGOS WINTER وقطرها إلى المياه العميقة؟

تفريغ تنكات الصابورة

بدأت القاطرات أعمال الشد والتدفيع من جانبي السفينة بالتزامن مع تفريغ تنكات الصابورة، بهدف تقليل غاطس السفينة والمساعدة في تحريرها من القاع.

ونجحت القاطرات بالفعل في تحرير السفينة أكثر من مرة، إلا أن اضطراب البحر وارتفاع سرعة الرياح، إلى جانب كبر مساحة بدن السفينة المعرضة للرياح، والتي تقدر بنحو 5000 متر مربع، حال دون إتمام عملية التعويم وفق الأسلوب المحدد في المخطط الأصلي.

كيف نجح رجال ميناء دمياط في تحرير السفينة ENERGOS WINTER وقطرها إلى المياه العميقة؟

إضافة قاطرتين وتعديل أسلوب التعويم

وعقب تقييم الموقف ميدانيًا، جرى اتخاذ قرار بتعديل أسلوب التعويم بما يتناسب مع الظروف الفعلية، مع الدفع بقاطرتين إضافيتين، هما القاطرة «حمزة» بقوة شد 60 طنًا، والقاطرة «أبو زيد» بقوة شد 50 طنًا.

وبذلك وصل إجمالي قوة الشد الاسمية للقاطرات الست المشاركة في المرحلة الحاسمة إلى 360 طنًا.

كما جرى تعديل أسلوب التعويم، بحيث تم سحب السفينة من مؤخرتها في اتجاه عمودي على الممر الملاحي، لتقليل تأثير الرياح على بدنها، مع الحفاظ على اتجاه مقدمتها نحو الشمال لتفادي المناطق الضحلة.

كيف نجح رجال ميناء دمياط في تحرير السفينة ENERGOS WINTER وقطرها إلى المياه العميقة؟

نجاح تعويم السفينة وسحبها إلى المياه العميقة

وبفضل كفاءة المرشدين وأطقم القاطرات، وسرعة تقييم المتغيرات وإعادة توزيع قوى الشد والتدفيع، تمكنت الفرق المشاركة من تحرير السفينة وتعويمها بالكامل، ثم سحبها إلى المياه العميقة.

وبعد نجاح عملية التعويم، بدأت أعمال قطر ومرافقة وتوجيه السفينة بواسطة القاطرات في اتجاه منطقة المخطاف الخارجي، بسرعة بلغت نحو 3 عقد بحرية.

واستمرت أعمال القطر والمرافقة لنحو 5 ساعات، حتى وصلت السفينة بأمان إلى منطقة المخطاف الخارجي، التي تبعد نحو 10 أميال بحرية عن ميناء دمياط.

كيف نجح رجال ميناء دمياط في تحرير السفينة ENERGOS WINTER وقطرها إلى المياه العميقة؟

إلقاء المخطاف وإنهاء المهمة دون خسائر

وفي تمام الساعة 8 مساءً، تم إلقاء مخطاف السفينة في منطقة المخطاف الخارجي، وعقب ذلك عادت القاطرات ولنشات الإرشاد وكبار المرشدين ورئيس الإدارة المركزية للخدمات البحرية إلى الرصيف.

وانتهت المهمة بالكامل في تمام الساعة 10 مساءً، بعد تنفيذ جميع مراحل عملية التعويم والقطر بنجاح، ودون وقوع أي خسائر.

ويعكس نجاح عملية تعويم وقطر السفينة ENERGOS WINTER، التي امتدت لنحو 14 ساعة من العمل المتواصل، ما تتمتع به هيئة ميناء دمياط من كوادر بحرية مؤهلة وخبرات متراكمة، إلى جانب الجاهزية العالية للتعامل مع الظروف غير الاعتيادية.

كيف نجح رجال ميناء دمياط في تحرير السفينة ENERGOS WINTER وقطرها إلى المياه العميقة؟

كما أظهرت العملية قدرة الفرق البحرية على سرعة تقييم المتغيرات، واتخاذ القرارات المناسبة، وتعديل أساليب التنفيذ وفقًا للظروف الفعلية، بما يضمن إنجاز المهام البحرية بكفاءة وأمان.

ويضاف هذا النجاح إلى سلسلة المهام والعمليات البحرية الصعبة التي أثبت خلالها رجال ميناء دمياط قدرتهم على مواجهة التحديات بكفاءة واقتدار، بما يعكس جاهزية منظومة العمل وتكامل أدوار المرشدين وأطقم القاطرات وجميع العناصر البحرية بالهيئة.