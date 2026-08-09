محافظ دمياط يتفقد مستشفى دمياط التخصصي للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى

أجرى الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، زيارة تفقدية إلى مستشفى دمياط التخصصي، لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي نائب المحافظ، والدكتور محمد عبد الخالق مدير مديرية الصحة بدمياط، والدكتور كمال سلامة مدير مستشفى دمياط التخصصي.

وتفقد محافظ دمياط خلال الزيارة عددًا من أقسام المستشفى، من بينها قسم الأطفال والحضانات وعناية الأطفال، حيث تابع مستوى الخدمات والرعاية الطبية المقدمة للأطفال.

كما تفقد قسم الأسنان الجاري تشغيله، للوقوف على مستوى التجهيزات ، إلى جانب تفقد قسم العيادات، ومتابعة انتظام العمل ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين