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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الجنيه الذهب يقفز بأكثر من 2300 جنيه.. ماذا يحدث لأسعار الذهب خلال شهر أغسطس؟

ارتفاع في أسعار الذهب اليوم
ارتفاع في أسعار الذهب اليوم
رانيا أيمن

شهدت أسعار الذهب في مصر قفزة قوية خلال شهر تقريبًا، منذ الجمعة 10 يوليو وحتى اليوم الأحد 9 أغسطس 2026، لتكشف المقارنة عن ارتفاعات لافتة في أسعار الأعيرة الرئيسية والجنيه الذهب، وسط تحركات متسارعة في سوق الذهب، وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 خلال هذه الفترة من 6651 جنيهًا إلى 6983.00 جنيه، بزيادة بلغت 332 جنيهًا للجرام. 

بينما قفز سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا من 5820 جنيهًا إلى 6110.12 جنيه، مرتفعًا 290.12 جنيه.

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كما صعد سعر جرام الذهب عيار 18 من 4988 جنيهًا إلى 5237.25 جنيه، بزيادة بلغت 249.25 جنيه، 

في حين سجل الجنيه الذهب أكبر قفزة، بعدما ارتفع من 46560 جنيهًا إلى 48881.00 جنيه، بزيادة قدرها 2321 جنيهًا خلال شهر تقريبًا.

وجاء هذا الارتفاع في أسعار الذهب بالتزامن مع صعود أسعار الذهب عالميًا، وسط توقعات باستمرار الاتجاه الصاعد، مع ترقب ارتفاعات أكبر في أسعار الذهب بعد سبتمبر المقبل أو مع نهاية العام وبداية العام المقبل.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد 9 أغسطس نحو 6983.00 جنيه.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6110.12 جنيه.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5237.25 جنيه.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 48881.00 جنيه.

الذهب أسعار الذهب اليوم ارتفاع أسعار الذهب توقعات أسعار الذهب سعر الجنيه الذهب اليوم سعر عيار ١٨ اليوم سعر عيار ٢٤ اليوم سعر عيار ٢١ اليوم

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