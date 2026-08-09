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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأحد 9 أغسطس في الصاغة

أسعار الذهب
أسعار الذهب
علياء فوزى

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي المصري، استقرارا، علي مدار تعاملات اليوم.

ويرصد موقع “صدى البلد”  أسعار الذهب بنهاية التعاملات المسائية اليوم الأحد 9 أغسطس 2026، وذلك وفقا لآخر تحديثات موقع gold price today.


حركة الأعيرة الذهبية في الصاغة اليوم الأحد 9 أغسطس 2026

وصل جرام الذهب عيار 24 الأعلى نقاءً، لنحو 6,985 جنيهاً للبيع مقابل 6,925 جنيهاً للشراء. 

وفيما يخص جرام الذهب عيار 21 الأكثر إقبالاً ومبيعاً في السوق المصري فسجل نحو 6,110 جنيهات للبيع و6,060 جنيهات للشراء.

واستقر جرام الذهب عيار 18 عند 5,235 جنيهاً للبيع و5,195 جنيهاً للشراء.

أما عيار 14 الأقل سعراً في الأسواق، فقد وصل سعر الجرام إلى 4,075 جنيهاً للبيع و4,040 جنيهاً للشراء.
 

الذهب

سعر الجنيه الذهب

على صعيد أدوات الاستثمار والادخار الذهبية، سجل الجنيه الذهب (وزن 8 جرامات من عيار 21) 48,880 جنيهاً للبيع و48,480 جنيهاً للشراء.

سعر الجنيه الذهب في السعودية

سعر أوقية الذهب بالجنيه المصري والدولار الأمريكي

وبالنسبة للأسعار المحلية والعالمية للأونصة، بلغت أونصة الذهب بالجنيه المصري نحو 217,190 جنيهاً للبيع و215,415 جنيهاً للشراء.

بينما استقرت الأونصة عالمياً عند مستوى 4,342.26 دولاراً.

الذهب يستقر قبيل قرار الفيدرالي الأمريكي وترقب مسار أسعار الفائدة


دولار الصاغة

 أظهرت التعاملات فارقاً بين سعر صرف الدولار المعتمد في تسعير الذهب والمعاملات البنكية؛ حيث سجل دولار الصاغة 50.02 جنيه، مقارنة بـ 49.61 جنيه في البنوك الرسمية.


 

أسعار الذهب حركة الأعيرة الذهبية جرام الذهب الذهب عيار 21 سعر الجنيه الذهب دولار الصاغة

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