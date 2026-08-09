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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي
وفاء مكي مع تقى الجيزاوي
تقى الجيزاوي

حسمت الفنانة وفاء مكي ، موقفها من علاقتها بالفنانة ميار الببلاوي بعد أزمتهما الأخيرة ، مؤكدة عدم وجود أي تواصل بينهما وأنها لا ترغب في فتح تفاصيل الخلاف أو الحديث عنه مجددًا.

وقالت وفاء مكي، خلال لقائها في بودكاست boom shoot الذى يذاع على قناة صدى البلد، تقديم المذيعة تقى الجيزاوي: «مفيش اى تواصل بيني وبين ميار الببلاوي، ولا يمكن يكون فيه تواصل تاني».

وأكدت أنها لا ترغب في توجيه أي رسالة لها، وأنها لن تسامح أى شخص ظلمها بشكل عام. 

وفاء مكي تكشف كواليس فيلم “الأسير” 

وتحدثت وفاء مكي، عن فيلمها الجديد «الأسير»، موضحة أن الفيلم استغرق نحو عامين بين التحضير والتصوير، ويناقش قضية مهمة تتعلق بأوضاع بعض القضايا فى الوطن العربي.

وقالت: «الفيلم بقاله سنتين ما بين تحضيره وتصويره وبيناقش قضية مهمة من قضايا الوطن العربي بأكمله وليس مصر، وبيتكلم عن السلفيين، والفيلم بطولتي أنا وأستاذ عبد النور حسن، وهو المنتج والمؤلف».

وأضافت: «بعمل في الفيلم شخصية جديدة عليا جدًا شخصية البنت المنكسرة المغلوبة على أمرها ولكن هي مؤثرة في الفيلم».

وأشارت وفاء مكي إلى أن «الأسير» من الأعمال الصعبة، مؤكدة أن فريق العمل قطع شوطًا كبيرًا في التصوير، وقالت: «إحنا تقريبًا وصلنا لـ50% من الفيلم، وإن شاء الله داخل عدة مهرجانات منهم مهرجان كان، وكمان رايح تونس والمغرب وعدة مهرجانات في الجزائر».

وفاء مكي تعلق على انتقاد النجوم عبر تيكتوك 

وعن ظهورها عبر تطبيق تيكتوك ، دافعت وفاء مكي عن حضور النجوم على السوشيال ميديا مؤكدة أنه أصبح جزءًا من طبيعة عمل الفنان في الوقت الحالي، وقالت: «الدنيا اتغيرت والسوشيال ميديا والتيك توك ده شغلنا، المفروض إحنا اللي نطلع مش حد تاني».

وتابعت: «ظهوري على تيك توك ده شغلي إعلاميًا، ما أنا بتدخل لي ناس تقول إحنا عايزينك في برنامج، إحنا عايزين كذا وكذا.. ده شغلي».

وفاء مكي ميار الببلاوي فيلم “الأسير” اعمال وفاء مكي

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