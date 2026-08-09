تصريح عاجل من متحدث التعليم العالي بشأن تنسيق المرحلة الأولى

كشف الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، تفاصيل جديدة بشأن المرحلة الأولى للتنسيق للكليات لطلاب الثانوية العامة.



وأكد الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة أون، مساء اليوم الأحد، أن إعلان نتيجة المرحلة الأولي في الخامسة عصرا من الاثنين المقبل في مؤتمر صحفي، متابعا أن مكاتب التنسيق تسجل ما يقرب من 94 الف رغبة في المرحلة الأولى.



وتابع الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن الوزير الدكتور عبد العزيز قنصوة، سيُعلن الحدود الدنيا للمرحلة الثانية، والجدول الزمني للتسجيل بها، والكليات والمعاهد المتاحة أمام طلاب المرحلة الثانية.

مؤتمر صحفي لإعلان النتيجة

وفي السياق نفسه أشار إلى أن تعلن النتائج خلال مؤتمر صحفي يحضره الدكتور أحمد الجيوشي، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالي واللجنة العليا للتنسيق.