اتجوز عليا فحرقت قلبه.. سيدة تنتقم من زوجها بتحطيم سيارته لارتباطه بأخرى| شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو قيل إنه يوثق واقعة قيام سيدة بتحطيم سيارة زوجها أمام المنزل، باستخدام حجر كبير، اعتراضًا على زواجه من سيدة أخرى.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول، المنسوب إلى إحدى كاميرات المراقبة، سيدة وهي تقترب من السيارة المتوقفة أمام المنزل، قبل أن تلتقط حجرًا كبيرًا من الأرض وتقوم بتحطيم أجزاء من السيارة، وسط حالة من ذهول المارة، الذين اكتفوا بالمشاهدة دون التدخل.

وحسب ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الواقعة شهدت تدخل الأجهزة الأمنية، فيما أشارت الروايات المتداولة إلى أن دافعها وراء تحطيم السيارة كان اعتراضها على زواج زوجها من سيدة أخرى.

ولا تزال التفاصيل الكاملة للواقعة وملابساتها محل متابعة، في انتظار ما تسفر عنه الإجراءات القانونية والتحقيقات الرسمية.