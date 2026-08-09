«احلف يا صلاح».. المحكمة تكشف الأثر القانوني في حالة عدم حضور اللاعب لأداء اليمين| مستند

حددت الدائرة 14 مدني كلي بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، جلسة 6 سبتمبر 2026، لحضور اللاعب محمد صلاح بشخصه لأداء اليمين الحاسمة في دعوى أتعاب محاماة مقامة ضده.

ماذا يحدث في حال تخلف اللاعب عن الحضور؟

وأكدت المحكمة في منطوق حكمها أنه في حال تخلف محمد صلاح عن الحضور لأداء اليمين أو امتناعه عن أدائها، فإنه يعد قانونًا ناكلًا عن اليمين، بما يترتب عليه الأثر القانوني المقرر لذلك.

وتتعلق اليمين بمدى قيام المحامي عمرو فرج الله مرسي بالأعمال القانونية والإدارية المبينة في صحيفة الدعوى، وما إذا كانت ذمة محمد صلاح المالية مشغولة له بأي مبالغ أو أتعاب عن تلك الأعمال.

وأوضحت المحكمة أن اليمين الحاسمة تعد وسيلة قانونية لحسم النزاع، ويترتب عليها حسم الخلاف في حدود الواقعة التي انصبت عليها، وفقًا لما تقرره القواعد القانونية المنظمة لها.

ومن المقرر أن تستكمل المحكمة نظر موضوع الدعوى في ضوء ما ستسفر عنه إجراءات أداء اليمين.