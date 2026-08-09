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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ذمتي المالية غير مشغولة.. نص اليمين التي حددتها المحكمة لـ محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

كشفت الدائرة 14 مدني كلي بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية عن صيغة اليمين الحاسمة التي يتعين على اللاعب محمد صلاح أداؤها في الدعوى المقامة ضده من المحامي عمرو فرج الله مرسي عبد التواب، بشأن المطالبة بأتعاب عن أعمال قانونية وإدارية.

نص اليمين التي حددتها المحكمة

وجاء نص اليمين التي حددتها المحكمة: «أقسم بالله العظيم أن عمرو فرج الله مرسي المحامي لم يقم بأي من الأعمال الإدارية أو القانونية المبينة بعريضة الدعوى، وأن ذمتي المالية غير مشغولة له بأي مبالغ مالية أو أتعاب عن تلك الأعمال».

وتقرر حضور محمد صلاح بشخصه أمام المحكمة في جلسة 6 سبتمبر 2026 لأداء اليمين، مع تأكيد المحكمة أن تخلفه عن الحضور أو امتناعه عن أدائها يعد نكولًا عنها، وتترتب عليه الآثار القانونية المقررة.

وتنظر المحكمة الدعوى رقم 7826 لسنة 2025 مدني كلي، المقامة من المحامي عمرو فرج الله مرسي عبد التواب، والتي يطالب فيها بإلزام محمد صلاح بسداد أتعاب مالية عن أعمال قال إنه باشرها لصالحه.

محمد صلاح اللاعب محمد صلاح النجم محمد صلاح نص اليمين المحكمة تستدعي صلاح

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