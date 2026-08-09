حصاد التفوق بجنوب سيناء.. المحافظ يكرّم أوائل الشهادات العامة والأزهرية ونجوم WE

شهد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اليوم، حفل تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية والدبلومات الفنية، والطلاب المتميزين بمدرسة «WE» للتكنولوجيا التطبيقية والاتصالات، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء، وسط أجواء من الفرحة والفخر بتفوق أبناء المحافظة وإنجازاتهم التعليمية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام للمحافظة، وعلي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، والدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، والدكتور مصطفى نجيب محمود، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، والنائب ياسر عرفات، والنائب ماجد ربيع، عضوي مجلس النواب، والنائب موسى فراج، عضو مجلس الشيوخ، إلى جانب عدد من قيادات الأزهر الشريف ومديرية التربية والتعليم، وأسر وأولياء أمور الطلاب والطالبات المكرمين.

وشمل التكريم أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية، والثانوية الأزهرية، والثانوية العامة بمختلف شعبها، والدبلومات الفنية، إلى جانب الطلاب المتميزين بمدرسة «WE» للتكنولوجيا التطبيقية والاتصالات، تقديرًا لتفوقهم وتميزهم، وتشجيعًا لهم على مواصلة النجاح والتفوق خلال المراحل التعليمية المقبلة.

وتضمن الحفل عددًا من الفقرات الدينية والفنية، استُهلت بتلاوة آيات من القرآن الكريم للطالب محمد عصام، أعقبتها فقرة للابتهالات الدينية قدمها الطالب محمد عبد الجليل، الحاصل على المركز الأول في الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026.

كما شهد الحفل تقديم قصيدة شعرية بعنوان «سيناء يا أرض الخير» للطالبة حنين ممدوح، إلى جانب عدد من الفقرات الاستعراضية التي قدمها طلاب مدرسة المروة، من بينها استعراض «خدوا بالكم دي مصر»، وفقرة «شمندورة»، بالإضافة إلى استعراض «كتكوت»، الذي قدمه أطفال مرحلة رياض الأطفال بالمدرسة.

وأعرب محافظ جنوب سيناء عن سعادته بالمشاركة في تكريم أوائل الطلاب والمتميزين، مؤكدًا أن الاحتفال يمثل تقديرًا للعلم والتفوق، ويعكس ما يتمتع به أبناء المحافظة من قدرات وإمكانات متميزة تؤهلهم للمنافسة وتحقيق نتائج مشرفة على مستوى الجمهورية.

وقدم المحافظ التهنئة للطلاب والطالبات المكرمين، مشيدًا بجهود أسرهم ومعلميهم، باعتبارهم شركاء أساسيين في تحقيق هذا النجاح، مؤكدًا أن التفوق ثمرة منظومة متكاملة من الاجتهاد والمثابرة والدعم والرعاية.

وأكد أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع بناء الإنسان المصري وتطوير منظومة التعليم في مقدمة أولوياتها، باعتبار التعليم حجر الأساس في بناء الجمهورية الجديدة، وإعداد أجيال قادرة على مواصلة مسيرة التنمية وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

ووجه المحافظ رسالة إلى الطلاب المكرمين، حثهم خلالها على مواصلة التفوق، والتمسك بالعلم والأخلاق، والاستفادة من قدراتهم ومواهبهم في خدمة وطنهم، مؤكدًا أن ما حققوه اليوم ليس نهاية الطريق، وإنما بداية مرحلة جديدة تتطلب مزيدًا من العمل والاجتهاد وتحمل المسؤولية.

وأشار إلى أن التوسع في التعليم الفني والتكنولوجي، ومنه مدارس التكنولوجيا التطبيقية والاتصالات، يمثل أحد المسارات المهمة لإعداد وتأهيلهم وفقًا لمتطلبات سوق العمل، بما يسهم في توفير كوادر مؤهلة وقادرة على المشاركة في خطط التنمية.

وأكد محافظ جنوب سيناء استمرار دعم المحافظة للمتفوقين والمتميزين وأصحاب المواهب، انطلاقًا من إيمانها بأن الاستثمار في أبناء المحافظة هو الاستثمار الأهم، وأن الشباب يمثلون الركيزة الأساسية لمستقبل الوطن.

وفي ختام الحفل، جرى تكريم الطلاب والطالبات الأوائل والمتميزين، وسط أجواء من الفرحة والسعادة بين الطلاب وأولياء أمورهم، تقديرًا لما حققوه من تفوق وتميز، وتشجيعًا لهم على مواصلة مسيرة النجاح والعطاء، وتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.