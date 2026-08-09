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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تأجيل محاكمة عاطل متهم بقتل والدة خطيبته السابقة داخل شقتها بالمرج

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة عاطل متهم بقتل والدة خطيبته السابقة داخل شقتها بالمرج، بسبب خلافات نشبت بينهما عقب فسخ الخطوبة  .

تفاصيل القضية 


وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بمقتل سيدة داخل شقتها بدائرة قسم شرطة المرج، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة مصابة بعدة طعنات متفرقة بجسدها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان والجيران للوقوف على ملابسات الحادث، وتحفظ فريق آخر على كاميرات مراقبة بمحيط الواقعة لتحديد المترددين على العقار.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة خطيب ابنة المجني عليها بسبب خلافات على فسخ خطبته، كما أن المتهم كان مرتبطًا بخطوبة ابنة المجني عليها، وعمل معها في أحد مصانع الأحذية قبل أن يترك وظيفته منذ قرابة شهرين.

وأشارت التحريات إلى أن والدة الفتاة قررت فسخ الخطوبة بعدما تبين لها أن الشاب لا يعمل، ورفضت استكمال العلاقة، كما أن المتهم لم يتقبل قرار فسخ الخطوبة، وتوجه إلى الشقة التي تستأجرها والدة خطيبته السابقة، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى اعتداء، إذ أشهر سلاحًا أبيض وطعنها طعنة قاتلة أودت بحياتها في الحال.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيقات.

محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عاطل قتل

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