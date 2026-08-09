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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محضر إعلان محمد صلاح يكشف كواليس دعوى أتعاب المحامي.. مستند

محمد صلاح
محمد صلاح

كشفت مستندات قضائية تفاصيل جديدة في الدعوى المقامة ضد اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر، من المحامي عمرو فرج الله، والتي يطالبه فيها بسداد أتعاب مستحقة عن أعمال وخدمات قانونية، وفقًا لما ورد بأوراق القضية ومحضر الإعلان.

محضر إعلان محمد صلاح 

وحصل موقع «صدى البلد» على مستند إعلان اللاعب محمد صلاح بالدعوى القضائية المقامة ضده من المحامي عمرو فرج الله، والتي يطالبه فيها بسداد أتعابه المستحقة عن الأعمال والخدمات القانونية محل الدعوى.

وحددت الدائرة 14 مدني كلي بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، جلسة 6 سبتمبر 2026، لحضور اللاعب محمد صلاح بشخصه أمام المحكمة لأداء اليمين الحاسمة، وذلك في الدعوى رقم 7826 لسنة 2025 مدني كلي، المقامة من المحامي عمرو فرج الله مرسي عبد التواب.

وحددت المحكمة صيغة اليمين التي يتعين على محمد صلاح أداؤها، والتي جاء نصها: «أقسم بالله العظيم أن الأستاذ عمرو فرج الله مرسي المحامي لم يقم بأي من الأعمال الإدارية أو القانونية المبينة بعريضة الدعوى، وأن ذمتي المالية غير مشغولة له بأي مبالغ مالية أو أتعاب عن تلك الأعمال».

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