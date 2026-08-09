القبض على المتهم بالتعدي على شخص بسلاح أبيض في البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الإدعاء بقيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر بالضرب بإستخدام سلاح أبيض لرفضه ترويجه المواد المخدرة أمام منزله بالبحيرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 10 يوليو المنقضى تبلغ لقسم شرطة كفر الدوار من إحدى المستشفيات بإستقبالها (عامل "مصاب بجروح قطعية متفرقة" – مقيم بدائرة القسم)، وبسؤاله إتهم أحد الأشخاص بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض على إثر مشاجرة بينهما لقيامه بركن سيارته أمام منزل المشكو فى حقه وإعتراضه على ذلك.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (عامل – مقيم بذات الدائرة) ، وتم بإرشاده ضبط (السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وبسؤال الشاكى أفاد بقيام شقيقه بنشر المقطع المشار إليه والزعم بكون التعدى نتيجة رفض شقيقه ترويج المواد المخدرة أمام منزله على غير الحقيقة، وبإستدعاء القائم على النشر (عامل) أقر بإدعائه الكاذب نكاية فى المشكو فى حقه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.







