توغلات إسرائيلية جديدة في ريفي القنيطرة ودرعا

قال خليل هملو، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن التوغلات الإسرائيلية اليوم، الأحد، لم تقتصر فقط على ريف القنيطرة الأوسط أو الشمالي، موضحًا أن قوات الاحتلال توغلت في بلدتي خان أرنبة والصمدانية، وهما من البلدات والقرى الملاصقة لمدينة القنيطرة أو مقرها الإداري.

وأضاف أن هذه التوغلات بدأت منذ صباح اليوم، وقامت خلالها القوات الإسرائيلية بقطع عدد من الطرق، والتضييق على المارة والمزارعين الذين يتجهون إلى هذه المناطق.

وتابع في مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ القوات الإسرائيلية اتجهت أيضًا إلى مناطق في ريف درعا الغربي، وتحديدًا منطقة وادي اليرموك وبلدة معرية، حيث اقتحمت البلدة واعتقلت أحد أبنائها، مشيرًا إلى أنه لا يُعلم حتى هذه اللحظة ما هو وضع المعتقل.

وذكر أن القوات التي دخلت بلدة معرية أقامت حواجز مؤقتة، ثم توجهت باتجاه البلدة لقطع أي طريق أمام من يريد الخروج منها أو الدخول إليها.

وأشار خليل هملو إلى أن القوات الإسرائيلية تقوم بشكل يومي باستهداف الأراضي الزراعية في منطقة وادي اليرموك عبر الرشاشات، سواء من مناطق الجولان السوري المحتل أو من المناطق الواقعة تحت سيطرتها، موضحًا أن من أبرز هذه المناطق سكنة الجزيرة.

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