ضربة قوية للاتحاد.. روجر فيرنانديز يغيب عن معظم الموسم بسبب الرباط الصليبي

تلقى نادي الاتحاد السعودي ضربة قوية قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، بعدما أعلن اليوم الأحد إصابة أحد أبرز لاعبيه، البرتغالي روجر فيرنانديز، بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى.

إصابة قوية في تدريبات الاتحاد

وأوضح نادي الاتحاد، في بيان رسمي عبر حسابه على منصة «إكس»، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها روجر فيرنانديز في المركز الطبي الدولي، عقب الإصابة التي تعرض لها خلال الحصة التدريبية أمس السبت، أكدت إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى.

وأكد النادي أن الجهاز الطبي بدأ بالفعل استكمال الترتيبات اللازمة لإجراء العملية الجراحية للاعب خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يبدأ بعدها برنامجه العلاجي والتأهيلي وفق الخطة الطبية الموضوعة لضمان عودته إلى الملاعب.

🔖 التقرير الطبي لإصابة اللاعب روجر فيرنانديز 🩺 pic.twitter.com/8Trh8Qg5ay — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 9, 2026

غياب طويل عن الاتحاد

وتفرض طبيعة الإصابة غياب روجر فيرنانديز عن معظم فترات الموسم الجديد، في ضربة مؤثرة للفريق، خاصة أن اللاعب كان أحد العناصر التي يعول عليها الجهاز الفني في الموسم المقبل.

وسيتعين على الاتحاد التعامل مع غياب اللاعب خلال الفترة المقبلة، سواء من خلال الاعتماد على العناصر الموجودة في القائمة أو دراسة إمكانية تدعيم الفريق خلال سوق الانتقالات.

صفقة بـ32 مليون يورو

وكان الاتحاد قد تعاقد مع روجر فيرنانديز خلال الصيف الماضي قادمًا من سبورتنج براجا، في صفقة بلغت قيمتها الأساسية 32 مليون يورو.

وتضمن الاتفاق أيضًا حصول نادي سبورتنج براجا على 2.5 مليون يورو إضافية، مرتبطة بتحقيق عدد من الإنجازات الجماعية والألقاب.

وتأتي إصابة اللاعب في توقيت صعب، بعدما كان يستعد لخوض موسم جديد بقميص الاتحاد، قبل أن تتسبب الإصابة في غيابه لفترة طويلة عن الملاعب.