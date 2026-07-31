عرض مالي ضخم.. كم سيتقاضى محمد صلاح مع اتحاد جدة؟

عاد اسم النجم المصري محمد صلاح ليتصدر عناوين الصحف؛ مع استمرار الغموض بشأن وجهته المقبلة، بعدما أنهى رحلته مع ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وسط تقارير تربطه بعدد من الأندية في السعودية وتركيا والولايات المتحدة.

وكان صلاح قد غادر ليفربول رسميًا في نهاية يونيو الماضي، بعد التوصل إلى اتفاق مع إدارة النادي على إنهاء عقده قبل عام من موعد انتهائه؛ ليصبح لاعبًا حرًا ويبدأ دراسة العروض المقدمة إليه؛ استعدادًا لخوض تجربة جديدة في مسيرته الاحترافية.

وخلال الأسابيع الأخيرة، ارتبط اسم قائد منتخب مصر بالانتقال إلى نادي بشكتاش التركي، إلا أن الصفقة لم تكتمل.

وأشارت تقارير إعلامية تركية إلى أن المفاوضات تعثرت بسبب الخلافات المالية المتعلقة بشروط التعاقد، إلى جانب مطالب وكيل أعمال اللاعب، رامي عباس، وهو ما أدى إلى توقف المحادثات بين الطرفين.

عرض اتحاد جدة لـ محمد صلاح

في تطور جديد، كشفت صحيفة "صباح" التركية، أن نادي اتحاد جدة السعودي دخل بقوة في سباق التعاقد مع محمد صلاح، وقدّم عرضًا ماليًا ضخمًا؛ لإقناعه بالانتقال إلى دوري روشن السعودي خلال الموسم الجديد.

وبحسب الصحيفة، فإن العرض يتضمن راتبًا سنويًا يصل إلى 25 مليون دولار، وهو ما جعل المفاوضات تتقدم بشكل ملحوظ.

وأضاف التقرير أن اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا أبدى موافقة مبدئية على العرض، وأن الاتفاق النهائي بات قريبًا، مع توقعات بإتمام الصفقة خلال الفترة المقبلة إذا لم تطرأ أي مستجدات.

وتأتي هذه الأنباء، في وقت تواصل فيه أندية الدوري السعودي سعيها لاستقطاب أبرز نجوم كرة القدم العالمية، في إطار المشروع الهادف إلى رفع المستوى الفني وزيادة القيمة التسويقية للمسابقة، وهو ما يجعل اسم محمد صلاح من أبرز الأهداف المطروحة على طاولة المفاوضات.



هل ينتقل صلاح إلى الدوري السعودي؟

رغم تداول هذه التقارير على نطاق واسع، لم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي من اتحاد جدة أو من اللاعب ووكيل أعماله يؤكد التوصل إلى اتفاق نهائي، ما يعني أن مستقبل النجم المصري لا يزال مفتوحًا على جميع الاحتمالات حتى حسم موقفه بصورة رسمية.

ويترقب عشاق الكرة المصرية والعربية القرار النهائي لمحمد صلاح، الذي يعد أحد أبرز نجوم كرة القدم في العالم خلال السنوات الأخيرة، لمعرفة وجهته المقبلة بعد نهاية مسيرته الناجحة مع ليفربول، والتي شهدت تتويجه بالعديد من البطولات الفردية والجماعية وتحطيمه عددًا كبيرًا من الأرقام القياسية.