عيار 21 يخسر 1700 جنيه من القمة.. ماذا حدث في أسعار الذهب اليوم؟

شهد سعر الذهب اليوم في سوق الصاغة تراجعًا جديدًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 31 يوليو 2026، متأثرًا بالانخفاض الذي سجلته أسعار المعدن الأصفر عالميًا، في ظل استمرار قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما دفع المستثمرين إلى تقليص حيازاتهم من الذهب والاتجاه إلى جني الأرباح بعد موجة الصعود الأخيرة.

ويواصل سعر الذهب اليوم عيار 21 جذب اهتمام المواطنين والمستثمرين، باعتباره الأكثر تداولًا في الأسواق، سواء للراغبين في شراء المشغولات الذهبية أو الادخار عبر الجنيهات الذهبية والسبائك، خاصة في ظل التقلبات المستمرة التي يشهدها السوق المحلي والعالمي.



سعر الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب في مصر تراجعًا ملحوظًا مقارنة بإغلاق تعاملات أمس، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

عيار 24: 6775 جنيهًا للبيع و 6720 جنيهًا للشراء .

و . عيار 21: 5930 جنيهًا للبيع و 5880 جنيهًا للشراء .

و . عيار 18: 5085 جنيهًا للبيع و 5040 جنيهًا للشراء .

و . عيار 14: 3955 جنيهًا للبيع و 3920 جنيهًا للشراء .

و . الجنيه الذهب: 47440 جنيهًا للبيع و47040 جنيهًا للشراء، دون احتساب المصنعية أو الضرائب.

ويظل سعر الذهب اليوم عيار 21 هو المؤشر الأهم لتحركات سوق الذهب في مصر، نظرًا للإقبال الكبير عليه من قبل المستهلكين.

عيار 21 يخسر 20 جنيهًا في يوم واحد

تعرض الذهب لخسائر جديدة خلال تعاملات اليوم، حيث فقد جرام الذهب عيار 21 نحو 20 جنيهًا مقارنة بإغلاق تعاملات الخميس، بعدما تراجع من 5950 جنيهًا إلى 5930 جنيهًا.

ورغم هذا الانخفاض، فإن الأسعار لا تزال عند مستويات مرتفعة تاريخيًا مقارنة بالأعوام السابقة، إلا أنها تبقى أقل بنحو 1700 جنيه عن أعلى مستوى سجله الذهب خلال شهر مارس الماضي.

التراجع الحالي يأتي بالتزامن مع انخفاض أسعار الذهب عالميًا، وليس نتيجة تغيرات في الطلب المحلي فقط.

لماذا انخفض سعر الذهب اليوم؟

يرجع انخفاض أسعار الذهب إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية العالمية، في مقدمتها:

ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي.

صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح بعد المكاسب الأخيرة.

ترقب بيانات الوظائف الأمريكية ومؤشرات التضخم.

زيادة التوقعات باستمرار السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول.

ويؤدي ارتفاع الدولار عادة إلى تقليل جاذبية الذهب، لأن المعدن النفيس لا يحقق عائدًا ماليًا مثل السندات، وهو ما يدفع بعض المستثمرين إلى تحويل استثماراتهم نحو الأصول ذات العائد.



تراجع الأوقية عالميًا

انعكس الأداء السلبي للأسواق العالمية بشكل مباشر على السوق المحلية، بعدما انخفض سعر أوقية الذهب إلى نحو 4054 دولارًا، مقارنة بمستويات تجاوزت 4113 دولارًا خلال الجلسة السابقة.

وبذلك خسرت الأوقية نحو 56 دولارًا خلال فترة قصيرة، نتيجة استعادة الدولار الأمريكي جانبًا من مكاسبه وارتفاع العوائد على السندات الحكومية الأمريكية.

كما أن السوق العالمية ما زالت شديدة الحساسية لأي بيانات اقتصادية أمريكية، خاصة تلك المتعلقة بالتضخم وسوق العمل.

أسعار السبائك الذهبية اليوم

شهدت أسعار السبائك الذهبية تراجعًا بالتزامن مع انخفاض سعر الجرام، وجاءت الأسعار الاسترشادية على النحو التالي:

سبيكة 5 جرامات: 33875 جنيهًا .

. سبيكة 10 جرامات: 67750 جنيهًا .

. سبيكة 20 جرامًا: 135500 جنيه .

. سبيكة 50 جرامًا: 338750 جنيهًا .

. سبيكة الأونصة: 210725 جنيهًا .

. السبيكة وزن كيلو: 6.775 مليون جنيه.

وتختلف الأسعار النهائية بعد إضافة قيمة المصنعية والدمغة وفقًا لكل شركة أو تاجر.

الجنيه الذهب يتراجع

لم يقتصر الانخفاض على أسعار الجرامات فقط، بل امتد أيضًا إلى الجنيه الذهب الذي سجل:

47440 جنيهًا للبيع .

. 47040 جنيهًا للشراء.

ويعتمد سعر الجنيه الذهب بصورة مباشرة على سعر الذهب عيار 21، لذلك يتأثر بأي تحرك صعودًا أو هبوطًا في السوق .

ماذا يحدث في الأسواق العالمية؟

لا تزال الأسواق العالمية تترقب صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة في الولايات المتحدة، وعلى رأسها بيانات الوظائف والتضخم، والتي سيكون لها تأثير مباشر على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

وكان الفيدرالي قد قرر تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير، إلا أن استمرار قوة الدولار دفع الذهب للتراجع مجددًا بعد الارتفاع الذي أعقب القرار.

وفي المقابل، ما تزال هناك عوامل توفر دعمًا للمعدن الأصفر، أبرزها:

استمرار مشتريات البنوك المركزية.

التوترات الجيوسياسية العالمية.

التقلبات في أسواق الطاقة.

زيادة الإقبال على الملاذات الآمنة خلال فترات عدم اليقين.

هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟

يرى عدد من خبراء أسواق الذهب أن التراجعات الحالية قد تمثل فرصة مناسبة للشراء التدريجي بالنسبة للمستثمرين الذين يستهدفون الاحتفاظ بالذهب لفترات طويلة.

ويؤكد الخبراء أن قرارات الشراء يجب ألا تعتمد فقط على حركة الأسعار اليومية، وإنما ترتبط أيضًا بهدف الاستثمار ومدته، مع متابعة تطورات الأسواق العالمية وتحركات الدولار الأمريكي.

كما ينصح المتخصصون بعدم ضخ كامل السيولة في عملية شراء واحدة، وإنما توزيع عمليات الشراء على عدة مراحل لتقليل مخاطر تقلبات الأسعار.

العوامل التي تحدد سعر الذهب في مصر

يتأثر سعر الذهب في السوق المصرية بعدة عوامل رئيسية، من أبرزها:

سعر أوقية الذهب في البورصات العالمية.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

حجم العرض والطلب داخل السوق.

قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة.

التطورات السياسية والاقتصادية العالمية.

ولهذا قد تتغير أسعار الذهب أكثر من مرة خلال اليوم الواحد، وفقًا لتحركات الأسواق العالمية.



توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

يٌتوقع استمرار حالة التذبذب في أسعار الذهب خلال الأسابيع المقبلة، مع ترقب المستثمرين لبيانات الاقتصاد الأمريكي التي ستحدد مستقبل السياسة النقدية للفيدرالي.

وفي حال تراجع الدولار أو ظهرت مؤشرات على خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، فقد يستعيد الذهب جزءًا من خسائره ويعود إلى الارتفاع.

أما إذا استمر الدولار في تحقيق مكاسب جديدة وواصلت عوائد السندات ارتفاعها، فقد يظل الذهب تحت الضغط على المدى القصير، مع احتمالات تسجيل تراجعات إضافية قبل أن يعاود الصعود مدعومًا بالطلب الاستثماري العالمي.