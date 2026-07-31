تقارير: محمد صلاح يوافق على عرض اتحاد جدة براتب 25 مليون دولار سنويًا

كشفت تقارير صحفية تركية، أن النجم المصري محمد صلاح وافق على عرض نادي اتحاد جدة السعودي؛ تمهيدًا للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مقابل راتب سنوي يبلغ 25 مليون دولار.

محمد صلاح

وبحسب التقارير، دخل اتحاد جدة في مفاوضات رسمية مع قائد منتخب مصر؛ بعد تعثر انتقاله إلى بشكتاش التركي، حيث قدم النادي السعودي عرضًا ماليًا ضخمًا.

وأشارت المصادر، إلى أن اللاعب أبدى موافقته، فيما بات توقيع العقود وشيكًا؛ إذا سارت المفاوضات النهائية كما هو مخطط.

وحتى الآن، لم يصدر إعلان رسمي من اتحاد جدة أو محمد صلاح يؤكد إتمام الصفقة، لذلك تظل الأنباء “في إطار التقارير الصحفية” بانتظار الإعلان الرسمي من الأطراف المعنية.