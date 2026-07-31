محمد النني يبعث برسالة روحانية من مكة.. وينشر صورة خلال أداء مناسك العمرة

شارك محمد النني، لاعب منتخب مصر، جمهوره بصورة جديدة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلالها من أمام الكعبة المشرفة أثناء أدائه مناسك العمرة، مرتديًا ملابس الإحرام، في أجواء إيمانية مميزة داخل المسجد الحرام.

النني

ولاقت الصورة تفاعلًا واسعًا من متابعي النني، الذين حرصوا على تهنئته والدعاء له بقبول العمرة، معبرين عن سعادتهم برؤيته يؤدي المناسك، ومتمنين له دوام التوفيق والنجاح.

ويواصل النني قضاء فترة روحانية في الأراضي المقدسة، حيث يحرص عدد من نجوم الرياضة والفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم الإيمانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يلقى دائمًا اهتمامًا وتفاعلًا كبيرًا من المتابعين.