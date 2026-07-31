قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تعرب عن خالص تعازيها للجزائر الشقيقة في ضحايا حادث الحافلة بولاية بومرداس
اعتقال 11 فلسطينيًا في نابلس.. ومستوطِنون يقطعون خط مياه يغذي تجمعات بدوية شرق القدس
ماذا تقدم شيفروليه كولورادو 2026.. وكم سعرها؟
بدء أعمال إزالة العقار المنهار في قرية جصفا بالدقهلية
شقيق تامر حسني يؤم المصلين بجنازة والده
ترامب يتوعد إيران: سنضربهم بقوة حتى يطلبوا التوقف
هشام موسى: ضبط مصنع الشاي المغشوش فضح جشع التجار.. والأجهزة الرقابية أنقذت ملايين المواطنين
لحظة وفاء.. تامر حسني يحمل نعش والده أمام المسجد
محلل سياسي: إسرائيل تواجه انقسامات داخلية متصاعدة رغم محاولات إظهار التماسك
هل تبدأ من 90%؟.. مؤشرات طب الأسنان في تنسيق الجامعات 2026
النيابة تحقق.. التحفظ على مسئول حمام سباحة في شبين القناطر بعد غرق شاب
حسام موافي: لا علاج نهائي لالتهاب الأعصاب الطرفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

شوقي علام: الشريعة في أصلها مورد صافٍ سهلُ المنال يعكس يسر الإسلام ومنهجيته

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام
أحمد سعيد

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن مفهوم الشريعة يُعد من الأسئلة الجوهرية التي تمثل ركيزة أساسية لفهم الدين، موضحًا أن لفظ “الشريعة” في اللغة العربية يعني مورد الماء، وهو الموضع الذي يقصده الناس للشرب.

شوقي علام: لفظ “الشريعة” يطلق على أي مورد ماء إلا إذا توافرت فيه صفتان أساسيتان

وأشار مفتي الديار المصرية السابق، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الجمعة، إلى أن العرب لم يطلقوا لفظ “الشريعة” على أي مورد ماء إلا إذا توافرت فيه صفتان أساسيتان: صفاء الماء وخلوه من الكدر، وسهولة الوصول إليه دون مشقة، بحيث لا يحتاج الإنسان إلى جهد كبير لاستخراجه. وبيّن أن هذه الدلالة اللغوية تتناسب مع المعنى الاصطلاحي للشريعة، التي تقوم على الصفاء واليسر وسهولة التطبيق.

وأوضح الدكتور شوقي علام أن الشريعة الإسلامية، عند إسقاط هذه المعاني عليها، تتسم بكونها صافية في مبادئها، سهلة في تكاليفها، ولا تحتاج إلى عنت أو مشقة في امتثال أوامرها، حيث إن منظومة الإيمان والعبادات والإحسان كلها في متناول المكلف.

وأضاف الدكتور شوقي علام أن فهم الشريعة يقتضي إدراك ترتيبها الهرمي، حيث جاء في مقدمة مصادرها الوحي الشريف المتمثل في القرآن الكريم وسنة النبي ﷺ، موضحًا أن القرآن نزل بلفظه ومعناه، بينما جاءت السنة بالمعنى، وكلاهما وحي باتفاق العلماء.

ولفت الدكتور شوقي علام إلى أن نزول القرآن استمر على مدى زمني طويل، صاحبه تطبيق عملي وقولي وتقريري من النبي ﷺ، تمثل في سنته الشريفة، التي نقلت تفاصيل حياته بدقة شديدة، حتى في أدق الجوانب اليومية، مما يجعلها نموذجًا تطبيقيًا شاملًا.

وأشار الدكتور شوقي علام إلى أن ما ورد عن النبي ﷺ ينقسم إلى ما هو تشريع يُتبع، وما هو من قبيل السلوك البشري المرتبط بظروف الحياة، وهو ما بيّنه العلماء في كتبهم، ومنهم الإمام القرافي في كتابه “الأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام”.

وشدد الدكتور شوقي علام على أن قمة هذا البناء تتمثل في النص الشرعي، الذي تنبثق منه الأحكام والعقائد والأخلاق والعبادات، مؤكدًا أن فهم هذا النص ليس عشوائيًا، بل تحكمه أدوات وضوابط علمية يقوم عليها العلماء المتخصصون في استنباط الأحكام.

الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية السابق شوقي علام مفهوم الشريعة الشريعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الصحة

بالأسماء| حركة وكلاء الصحة بالمحافظات.. ننشر الملامح النهائية

طلاب الثانوية العامة

«لو جايب 90% علمي علوم».. خريطة الكليات المتاحة وفرص الالتحاق بالقطاع الطبي

تنسيق الجامعات

93.5% للطب 89.2% للهندسة والأسنان 92.8%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولي 2026

نظام الخصم المباشر

غدا.. بدء تطبيق نظام الخصم المباشر بمنظومة الخبز الجديدة

سعر الخبز أول أغسطس

قبل التطبيق بـ24 ساعة.. سعر رغيف الخبز التمويني بعد تطبيق الخصم المباشر

الثانوية العامة

مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق الجامعات 2026| تفاصيل

تنسيق الجامعات

مؤشرات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 بالأرقام.. وبشرى سارة لشعبة العلمي

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 31 يوليو.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة وعمدة سان فرانسيسكو يفتتحان معرض كنوز الفراعنة بمتحف دي يونج

تدريب القومي للمرأة

قومي المرأة ينظم عدة مبادرات مجتمعية لفتيات برنامج نورة بـ أسيوط

المشروعات الزراعية في مصر

وفد أوغندي يتفقد عددا من المشروعات الزراعية في مصر

بالصور

شقيق تامر حسني يؤم المصلين بجنازة والده

جنازة والد تامر حسني
جنازة والد تامر حسني
جنازة والد تامر حسني

فرح شعبان تتألق بإطلالة صيفية أنيقة على البحر.. تنورة بيضاء وتوب أسود

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

سيارة مصنوعة من البلاستيك.. مرسيدس تطرح C-Class الكهربائية

سيارة مرسيدس C Class الكهربائية
سيارة مرسيدس C Class الكهربائية
سيارة مرسيدس C Class الكهربائية

التعب المستمر ليس سببه نقص الحديد .. اكتشف مرضا خطيرا يسبب نفس الأعراض

ارتفاع الكوليسترول الوراثي
ارتفاع الكوليسترول الوراثي
ارتفاع الكوليسترول الوراثي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

المزيد