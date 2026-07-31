هشام موسى: ضبط مصنع الشاي المغشوش فضح جشع التجار.. والأجهزة الرقابية أنقذت ملايين المواطنين

أشاد الإعلامي هشام موسى بجهود الأجهزة الرقابية بعد نجاحها في ضبط ورشة لتعبئة الشاي المغشوش، مؤكدًا أن هذه الضربة كشفت حجم المخاطر التي تهدد صحة المواطنين بسبب بعض معدومي الضمير الذين يسعون لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب سلامة المستهلكين.

تزوير العلامات التجارية

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم"، إن الشاي يُعد من أكثر المشروبات ارتباطًا بالحياة اليومية للمصريين، ولذلك فإن التلاعب بجودته أو تزوير علاماته التجارية لا يُعد مجرد مخالفة تجارية، بل يمثل خطرًا حقيقيًا على الصحة العامة.

وأوضح أن القائمين على الورشة استغلوا ثقة المواطنين في العلامات التجارية الشهيرة، من خلال إعادة تعبئة شاي مجهول المصدر داخل عبوات مقلدة، بهدف تسويقه على أنه منتج معروف، في واحدة من صور الغش التي تعكس غياب الضمير والجشع.

ضبط كميات كبيرة من الشاي

وأشار إلى أن الأجهزة الرقابية تمكنت من ضبط كميات كبيرة من الشاي مجهول المصدر داخل أماكن تفتقر إلى أبسط الاشتراطات الصحية، الأمر الذي يضاعف من خطورة تلك المنتجات، خاصة أن المستهلك لا يعرف مصدرها أو ظروف تصنيعها ومدى صلاحيتها للاستهلاك.

الحذر عند شراء السلع الغذائية

ودعا موسى المواطنين إلى توخي الحذر عند شراء السلع الغذائية، والاعتماد على المنافذ الموثوقة والسلاسل التجارية المعروفة، وعدم الانسياق وراء الأسعار المنخفضة أو العروض غير الموثوقة، مؤكدًا أن مواجهة الغش التجاري مسؤولية مشتركة بين الجهات الرقابية والمستهلك.

التصدي لجرائم الغش الغذائي

واختتم حديثه بتوجيه التحية إلى الأجهزة الرقابية على جهودها في ملاحقة المخالفين، مؤكدًا أن التصدي لجرائم الغش الغذائي يمثل حماية مباشرة لصحة المواطنين، ويعزز الثقة في الأسواق والمنتجات المتداولة.