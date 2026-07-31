قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تعرب عن خالص تعازيها للجزائر الشقيقة في ضحايا حادث الحافلة بولاية بومرداس
اعتقال 11 فلسطينيًا في نابلس.. ومستوطِنون يقطعون خط مياه يغذي تجمعات بدوية شرق القدس
ماذا تقدم شيفروليه كولورادو 2026.. وكم سعرها؟
بدء أعمال إزالة العقار المنهار في قرية جصفا بالدقهلية
شقيق تامر حسني يؤم المصلين بجنازة والده
ترامب يتوعد إيران: سنضربهم بقوة حتى يطلبوا التوقف
هشام موسى: ضبط مصنع الشاي المغشوش فضح جشع التجار.. والأجهزة الرقابية أنقذت ملايين المواطنين
لحظة وفاء.. تامر حسني يحمل نعش والده أمام المسجد
محلل سياسي: إسرائيل تواجه انقسامات داخلية متصاعدة رغم محاولات إظهار التماسك
هل تبدأ من 90%؟.. مؤشرات طب الأسنان في تنسيق الجامعات 2026
النيابة تحقق.. التحفظ على مسئول حمام سباحة في شبين القناطر بعد غرق شاب
حسام موافي: لا علاج نهائي لالتهاب الأعصاب الطرفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هشام موسى: ضبط مصنع الشاي المغشوش فضح جشع التجار.. والأجهزة الرقابية أنقذت ملايين المواطنين

الشاي المغشوش
الشاي المغشوش
محمد البدوي

أشاد الإعلامي هشام موسى بجهود الأجهزة الرقابية بعد نجاحها في ضبط ورشة لتعبئة الشاي المغشوش، مؤكدًا أن هذه الضربة كشفت حجم المخاطر التي تهدد صحة المواطنين بسبب بعض معدومي الضمير الذين يسعون لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب سلامة المستهلكين.

تزوير العلامات التجارية

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم"، إن الشاي يُعد من أكثر المشروبات ارتباطًا بالحياة اليومية للمصريين، ولذلك فإن التلاعب بجودته أو تزوير علاماته التجارية لا يُعد مجرد مخالفة تجارية، بل يمثل خطرًا حقيقيًا على الصحة العامة.

وأوضح أن القائمين على الورشة استغلوا ثقة المواطنين في العلامات التجارية الشهيرة، من خلال إعادة تعبئة شاي مجهول المصدر داخل عبوات مقلدة، بهدف تسويقه على أنه منتج معروف، في واحدة من صور الغش التي تعكس غياب الضمير والجشع.

ضبط كميات كبيرة من الشاي

وأشار إلى أن الأجهزة الرقابية تمكنت من ضبط كميات كبيرة من الشاي مجهول المصدر داخل أماكن تفتقر إلى أبسط الاشتراطات الصحية، الأمر الذي يضاعف من خطورة تلك المنتجات، خاصة أن المستهلك لا يعرف مصدرها أو ظروف تصنيعها ومدى صلاحيتها للاستهلاك.

الحذر عند شراء السلع الغذائية

ودعا موسى المواطنين إلى توخي الحذر عند شراء السلع الغذائية، والاعتماد على المنافذ الموثوقة والسلاسل التجارية المعروفة، وعدم الانسياق وراء الأسعار المنخفضة أو العروض غير الموثوقة، مؤكدًا أن مواجهة الغش التجاري مسؤولية مشتركة بين الجهات الرقابية والمستهلك.

التصدي لجرائم الغش الغذائي

واختتم حديثه بتوجيه التحية إلى الأجهزة الرقابية على جهودها في ملاحقة المخالفين، مؤكدًا أن التصدي لجرائم الغش الغذائي يمثل حماية مباشرة لصحة المواطنين، ويعزز الثقة في الأسواق والمنتجات المتداولة.

الشاي الشاي المغشوش الشاي الاخضر الرقابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الصحة

بالأسماء| حركة وكلاء الصحة بالمحافظات.. ننشر الملامح النهائية

طلاب الثانوية العامة

«لو جايب 90% علمي علوم».. خريطة الكليات المتاحة وفرص الالتحاق بالقطاع الطبي

تنسيق الجامعات

93.5% للطب 89.2% للهندسة والأسنان 92.8%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولي 2026

نظام الخصم المباشر

غدا.. بدء تطبيق نظام الخصم المباشر بمنظومة الخبز الجديدة

سعر الخبز أول أغسطس

قبل التطبيق بـ24 ساعة.. سعر رغيف الخبز التمويني بعد تطبيق الخصم المباشر

الثانوية العامة

مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق الجامعات 2026| تفاصيل

تنسيق الجامعات

مؤشرات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 بالأرقام.. وبشرى سارة لشعبة العلمي

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 1700 جنيه من القمة.. ماذا حدث في أسعار الذهب اليوم؟

ترشيحاتنا

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة وعمدة سان فرانسيسكو يفتتحان معرض كنوز الفراعنة بمتحف دي يونج

تدريب القومي للمرأة

قومي المرأة ينظم عدة مبادرات مجتمعية لفتيات برنامج نورة بـ أسيوط

المشروعات الزراعية في مصر

وفد أوغندي يتفقد عددا من المشروعات الزراعية في مصر

بالصور

شقيق تامر حسني يؤم المصلين بجنازة والده

جنازة والد تامر حسني
جنازة والد تامر حسني
جنازة والد تامر حسني

فرح شعبان تتألق بإطلالة صيفية أنيقة على البحر.. تنورة بيضاء وتوب أسود

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

سيارة مصنوعة من البلاستيك.. مرسيدس تطرح C-Class الكهربائية

سيارة مرسيدس C Class الكهربائية
سيارة مرسيدس C Class الكهربائية
سيارة مرسيدس C Class الكهربائية

التعب المستمر ليس سببه نقص الحديد .. اكتشف مرضا خطيرا يسبب نفس الأعراض

ارتفاع الكوليسترول الوراثي
ارتفاع الكوليسترول الوراثي
ارتفاع الكوليسترول الوراثي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

المزيد