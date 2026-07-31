قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عرض مالي ضخم.. كم سيتقاضى محمد صلاح مع اتحاد جدة؟
ترامب : لم أتحدث مع إنفانتينو بشأن بيع كأس العالم على الإطلاق
وليد سعد يتهم تووليت بسرقة لحن.. ويؤكد: المشهد ده لازم ينتهي
قرار صادم من الاتحاد الإنجليزي ضد تشيلسي
الاتحاد الإنجليزي يعلن انتهاء إيقاف مودريك بعد تسوية قضيته مع وادا
مصر تعرب عن خالص تعازيها للجزائر الشقيقة في ضحايا حادث الحافلة بولاية بومرداس
اعتقال 11 فلسطينيًا في نابلس.. ومستوطِنون يقطعون خط مياه يغذي تجمعات بدوية شرق القدس
ماذا تقدم شيفروليه كولورادو 2026.. وكم سعرها؟
بدء أعمال إزالة العقار المنهار في قرية جصفا بالدقهلية
شقيق تامر حسني يؤم المصلين بجنازة والده
ترامب يتوعد إيران: سنضربهم بقوة حتى يطلبوا التوقف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الاتحاد الإنجليزي يعلن انتهاء إيقاف مودريك بعد تسوية قضيته مع وادا

مودريك
مودريك
مجدي سلامة

أكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن إجراءات مكافحة المنشطات التأديبية ضد ميخايلو مودريك قد سُوّيت بموافقة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA) في 30 يوليو 2026. وبموجب هذه الاتفاقية، أقرّ مودريك بارتكابه مخالفات لقواعد مكافحة المنشطات، وقبل بفترة إيقافه عن اللعب.

في 22 أكتوبر 2024، خضع مودريك لفحص منشطات خارج المنافسات، والذي كشف عن وجود تركيز منخفض من مادة ميلدونيوم، وهي مادة محظورة. أبلغ الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم السيد مودريك بهذه النتيجة في 4 ديسمبر 2024، وفرض عليه إيقافًا مؤقتًا، في 23 مايو 2025، وجّه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتهامات للسيد مودريك بارتكاب مخالفات لقواعد مكافحة المنشطات، وذلك بموجب المادتين 3 و4 من لوائح مكافحة المنشطات لعام 2024.

جلسة مع مودريك

في الفترة من 7 إلى 9 يناير 2026، عُقدت جلسة استماع أمام لجنة تنظيمية مستقلة. وخلصت اللجنة إلى أن السيد مودريك قد ارتكب المخالفات المنسوبة إليه بموجب قانون مكافحة المنشطات، وفرضت عليه عقوبة إيقاف لمدة أربع سنوات. بعد ذلك، قدم السيد مودريك استئنافًا أمام محكمة التحكيم الرياضي.

ومنذ ذلك الحين، أُدخلت تعديلات على الوثيقة الفنية للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (TD2027MRL)، والتي، وإن لم تكن بأثر رجعي، تعني أنه لو جُمعت عينة مودريك اليوم، لما تم الإبلاغ عن تركيز مادة ميلدونيوم فيها، ولما نتج عن ذلك أي مخالفات.

وبالنظر إلى هذا التطور، وإلى ظروف أخرى متعلقة بالقضية، فقد توصل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والسيد مودريك - بموافقة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات - إلى تسوية إجراءات الاستئناف وفقًا للمادة 10.8.2 من المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، واللائحة 90 من لوائح مكافحة المنشطات لعام 2024. كجزء من الاتفاقية، أقرّ مودريك بارتكابه المخالفات المرورية المنسوبة إليه، ووافق على فترة إيقاف عن اللعب تعادل مدة الإيقاف حتى تاريخ الاتفاقية.

لم يعد مودريك موقوفًا عن اللعب، ويحق له العودة إلى المنافسة فورًا.

الاتحاد الإنجليزي مودريك ميخايلو مودريك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الصحة

بالأسماء| حركة وكلاء الصحة بالمحافظات.. ننشر الملامح النهائية

تنسيق الجامعات

93.5% للطب 89.2% للهندسة والأسنان 92.8%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولي 2026

طلاب الثانوية العامة

«لو جايب 90% علمي علوم».. خريطة الكليات المتاحة وفرص الالتحاق بالقطاع الطبي

نظام الخصم المباشر

غدا.. بدء تطبيق نظام الخصم المباشر بمنظومة الخبز الجديدة

الثانوية العامة

مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق الجامعات 2026| تفاصيل

سعر الخبز أول أغسطس

قبل التطبيق بـ24 ساعة.. سعر رغيف الخبز التمويني بعد تطبيق الخصم المباشر

تنسيق الجامعات

مؤشرات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 بالأرقام.. وبشرى سارة لشعبة العلمي

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 1700 جنيه من القمة.. ماذا حدث في أسعار الذهب اليوم؟

ترشيحاتنا

آيتن عامر

بصوتها وإحساسها الخاص.. آيتن عامر تعيد تقديم أغنيات حسين الجسمي

والدة تامر حسني

رغم الطلاق.. انهيار والدة تامر حسني في جنازة زوجها السابق

جنازة والد تامر حسني

حزن وصدمة تامر حسني خلال جنازة والده.. شاهد

بالصور

عمان يعيد فتح الكادر على السينما العربية .. ومصر تضيء برنامج المهرجان

فيلم المستعمرة
فيلم المستعمرة
فيلم المستعمرة

شقيق تامر حسني يؤم المصلين بجنازة والده

جنازة والد تامر حسني
جنازة والد تامر حسني
جنازة والد تامر حسني

فرح شعبان تتألق بإطلالة صيفية أنيقة على البحر.. تنورة بيضاء وتوب أسود

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

سيارة مصنوعة من البلاستيك.. مرسيدس تطرح C-Class الكهربائية

سيارة مرسيدس C Class الكهربائية
سيارة مرسيدس C Class الكهربائية
سيارة مرسيدس C Class الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

المزيد