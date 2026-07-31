الاتحاد الإنجليزي يعلن انتهاء إيقاف مودريك بعد تسوية قضيته مع وادا

أكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن إجراءات مكافحة المنشطات التأديبية ضد ميخايلو مودريك قد سُوّيت بموافقة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA) في 30 يوليو 2026. وبموجب هذه الاتفاقية، أقرّ مودريك بارتكابه مخالفات لقواعد مكافحة المنشطات، وقبل بفترة إيقافه عن اللعب.

في 22 أكتوبر 2024، خضع مودريك لفحص منشطات خارج المنافسات، والذي كشف عن وجود تركيز منخفض من مادة ميلدونيوم، وهي مادة محظورة. أبلغ الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم السيد مودريك بهذه النتيجة في 4 ديسمبر 2024، وفرض عليه إيقافًا مؤقتًا، في 23 مايو 2025، وجّه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتهامات للسيد مودريك بارتكاب مخالفات لقواعد مكافحة المنشطات، وذلك بموجب المادتين 3 و4 من لوائح مكافحة المنشطات لعام 2024.

جلسة مع مودريك

في الفترة من 7 إلى 9 يناير 2026، عُقدت جلسة استماع أمام لجنة تنظيمية مستقلة. وخلصت اللجنة إلى أن السيد مودريك قد ارتكب المخالفات المنسوبة إليه بموجب قانون مكافحة المنشطات، وفرضت عليه عقوبة إيقاف لمدة أربع سنوات. بعد ذلك، قدم السيد مودريك استئنافًا أمام محكمة التحكيم الرياضي.

ومنذ ذلك الحين، أُدخلت تعديلات على الوثيقة الفنية للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (TD2027MRL)، والتي، وإن لم تكن بأثر رجعي، تعني أنه لو جُمعت عينة مودريك اليوم، لما تم الإبلاغ عن تركيز مادة ميلدونيوم فيها، ولما نتج عن ذلك أي مخالفات.

وبالنظر إلى هذا التطور، وإلى ظروف أخرى متعلقة بالقضية، فقد توصل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والسيد مودريك - بموافقة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات - إلى تسوية إجراءات الاستئناف وفقًا للمادة 10.8.2 من المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، واللائحة 90 من لوائح مكافحة المنشطات لعام 2024. كجزء من الاتفاقية، أقرّ مودريك بارتكابه المخالفات المرورية المنسوبة إليه، ووافق على فترة إيقاف عن اللعب تعادل مدة الإيقاف حتى تاريخ الاتفاقية.

لم يعد مودريك موقوفًا عن اللعب، ويحق له العودة إلى المنافسة فورًا.