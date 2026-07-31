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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قومي المرأة ينظم عدة مبادرات مجتمعية لفتيات برنامج نورة بـ أسيوط

تدريب القومي للمرأة
تدريب القومي للمرأة
أمل مجدى

ضمن الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات "نورة"، برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي، نظم المجلس القومي للمرأة عددًا من المبادرات المجتمعية بمحافظة أسيوط، بقرى العونة واللوقا بمركز ساحل سليم، والسوالم البحرية بمركز أبنوب، بمشاركة فتيات البرنامج ، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

حيث شاركت مجموعة من الفتيات المتميزات في البرنامج فى تدريب متخصص حول تصميم وتنفيذ عدد من المبادرات المجتمعية، بهدف تحويل ما اكتسبنه من معارف ومهارات إلى ممارسات حقيقية تخدم مجتمعاتهن،وأسفر التدريب عن تصميم وتنفيذ 5 مبادرات مجتمعية ، تناولت عددًا من القضايا التي تمس الفتيات والأسر بشكل مباشر.

وجاءت المبادرات تحت عناوين تعبر عن رسائلها وأهدافها، ومنها مبادرة "رسالة أمان" للتوعية بمخاطر ختان الإناث والتأكيد على حق الفتيات في الحماية، ومبادرة "حقها تعيش طفولتها" لمواجهة زواج الأطفال والتعريف بآليات الإبلاغ والدعم المتاحة، ومنها خط نجدة الطفل ومكتب شكاوى المرأة، و مبادرة "أنت جميل باختلافك" للتوعية بمخاطر التنمر وآثاره النفسية، إلى جانب مبادرة "حدودك تقف عندي" لرفع الوعي بمشكلة التحرش وتشجيع الفتيات على التحدث وطلب المساندة من الأشخاص والجهات المختصة، مع التأكيد على أن الضحية لا تتحمل مسؤولية ما تتعرض له.

كما تضمنت المبادرات أنشطة تدعم مفاهيم المرونة والمتانة النفسية، وتعزز قدرة الفتيات على مواجهة التحديات والتعامل الإيجابي مع المشكلات المجتمعية.

وتعكس هذه المبادرات قدرة فتيات برنامج نورة على توظيف ما تعلمنه في خدمة مجتمعاتهن، والمشاركة في نشر الوعي بالقضايا المجتمعية، بما يعزز دور الفتيات كشريكات فاعلات في تحقيق التنمية داخل قراهن، هذا وقد استفادت من المبادرات 500 فتاة و500 سيدة.

القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة المرأة نورة برنامج نورة

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