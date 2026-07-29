القومي للمرأة بكفر الشيخ يبدأ خطة تمكين العاملات بمهنة الصيد

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ لقاءً تمهيديًا للسيدات العاملات بمهنة الصيد، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030



وأكدت الدكتورة أماني محمد شاكر مقررة الفرع، اهتمام المجلس بدعم الصيادات وتعزيز دورهن الاقتصادي، مشيرة إلى تنفيذ برامج تدريبية خلال الفترة المقبلة في مجالات ريادة الأعمال والتسويق والتصنيع الغذائي والصحة والسلامة المهنية والتوعية القانونية، بالتعاون مع جامعة كفر الشيخ والجهات الشريكة.



وتضمن اللقاء محاضرات توعوية متنوعة، حيث استعرض الدكتور راضي علي محمد، وكيل كلية الثروة السمكية بجامعة كفر الشيخ، سبل زيادة الإنتاج السمكي والحفاظ على الثروة السمكية وتعظيم الاستفادة من منتجاتها.



كما أكدت نشوى مصطفى، القائم بأعمال المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي بالمجلس، حرص المجلس على تنفيذ برامج وأنشطة تدعم الشمول المالي وتنمي مهارات الصيادات في الإدارة المالية وريادة الأعمال والتسويق، بما يعزز تمكينهن الاقتصادي.

وتناولت الدكتورة هبة عبد المقصود، أستاذ طب المجتمع بكلية الطب، موضوعات الصحة العامة والسلامة المهنية والإسعافات الأولية، فيما قدمت الدكتورة هبة الكيلاني، محامية الفرع، جلسة حول الحقوق القانونية للمرأة والخدمات التي يقدمها المجلس.



كما بحثت الدكتورة أماني شاكر، خلال اللقاء، مع الدكتور محمد أبو السعد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، تقديم دعم صحي للمشاركات، حيث وافق على إجراء تحاليل طبية شاملة بالمجان للصيادات وأسرهن بالمستشفيات والوحدات الصحية التابعة لهن، دعمًا لصحة المرأة وتمكينها.