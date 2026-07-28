المجلس القومي للمرأة يهنئ الفائزات بجوائز الدولة لعام 2026

هنأ المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، السيدات الفائزات بجوائز الدولة لعام 2026، والتي تشمل جوائز الدولة التقديرية والتفوق والتشجيعية، تقديرًا لما حققنه من إنجازات وإسهامات متميزة في مختلف المجالات الإبداعية والعلمية والثقافية، بما يعكس ما تتمتع به المرأة المصرية من قدرات وإبداعات تسهم في إثراء الحياة الثقافية والعلمية والفنية في مصر.

وأكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن فوز هؤلاء السيدات بجوائز الدولة يمثل مصدر فخر واعتزاز، ويجسد المكانة المتميزة التي وصلت إليها المرأة المصرية، وقدرتها على تحقيق النجاح والتميز في مختلف المجالات، وتعكس حجم ما تحظى به المرأة المصرية من فرص للتمكين والإبداع في ظل الدعم غير المسبوق الذي توليه القيادة السياسية للمرأة، وما وفرته الدولة المصرية من بيئة داعمة تُمكّنها من الإبداع والتميز في مختلف القطاعات.

وقالت إن المرأة المصرية أثبتت، عامًا بعد آخر، قدرتها على المنافسة والابتكار وتحقيق الإنجازات في شتى المجالات، مؤكدة أن هذه النماذج المشرفة تمثل مصدر إلهام للأجيال الجديدة من الفتيات والسيدات، وتعكس ما تزخر به مصر من كفاءات نسائية متميزة تسهم في بناء الوطن.

وفازت بجوائز الدولة التقديرية كل من الدكتورة ماري تريز عبد المسيح في مجال الآداب، والدكتورة ليلى عبد المجيد في مجال العلوم الاجتماعية.

كما فازت بجوائز الدولة للتفوق الدكتورة مايسة عبد الغني في مجال الفنون، والدكتورة شيرين أبو النجا في مجال الآداب، والدكتورة منى الحديدي ، في مجال العلوم الاجتماعية.

وضمت قائمة الفائزات بجوائز الدولة التشجيعية كلًا من: دنيا عبد المعبود ونهال المصري في مجال تصميم الأزياء للسينما، ونسرين عبد الحليم والدكتورة ولاء مسلم في مجال فيلم أو أغنية رسوم متحركة لطفل ما قبل المدرسة، ودينا البلتاجي في مجال مؤلف المعارف الشعبية، والفنانة رحاب رشدي في مجال الإناء الخزفي، والكاتبة آلاء أشرف في مجال مجموعة القصة القصيرة جدًا، وياسمين عماد السيد في مجال التاريخ والآثار وحفظ التراث، والدكتورة ولاء أسعد عبد الجواد والدكتورة شيماء سمير عبد المنعم عباس في مجال الفلسفة وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا، والدكتورة فيروز رمضان عبد الباري الوكيل في مجال العلوم التربوية وعلم النفس، والدكتورة هبة عاطف أحمد محمد إبراهيم في مجال العلوم الإدارية وتطبيقاتها، والأستاذة الدكتورة إهداء صلاح ناجي محمد في مجال الوثائق والمكتبات والمتاحف والنشر.