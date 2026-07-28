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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الصين تعيد إحياء أبشع سيارة في العالم عبر نسخة كهربائية

سيارة Wuling Cloud EV
سيارة Wuling Cloud EV
عزة عاطف

استحضرت سيارة ولينج كلاود الكهربائية (Wuling Cloud EV) -المعروفة في السوق الصيني باسم باوجون يوندو ملهمتها التاريخية فيات مولتيبلا التي أطلقتها الشركة الإيطالية عام 1998 واشتهرت في أوساط محبي السيارات بلقب أبشع سيارة في العالم. 

ورغم التصميم المثير للجدل الذي يدمج بين السقف المرتفع والواجهة المقسمة، تمكنت هذه السيارة الصينية -المنتجة عبر تحالف سايك وجنرال موتورز وولينج- من تقديم معادل عملي يركز على الرحابة الداخلية وكفاءة التشغيل اليومي لعام 2026 الجاري.

التشابه التصميمي مع أسطورة فيات مولتيبلا الكلاسيكية

تستعيد السيارة الجديدة الملامح الهندسية العامة لسيارة فيات مولتيبلا عبر هيكل أحادي الصندوق يتميز بسقف مرتفع وغطاء محرك قصير ومساحات زجاجية واسعة تزيد من الرؤية المحيطية داخل المقصورة. 

وتظهر الواجهة الأمامية بشريط إضاءة نهارية رفيع ممتد بعرض المقدمة مع تثبيت المصابيح الرئيسية في مستوى منخفض داخل الصدام، مما يعيد للأذهان توزيع المصابيح المزدوة الشهير في الطراز الإيطالي القديم.

ورغم القالب الصندوقي الشبيه بسيارات الفان المدمجة، تبدو النسخة الصينية أكثر تنشيطًا بفضل الأبواب الملساء، والمقابض المدمجة، واللمسات الديناميكية الحديثة.

رحابة المقصورة والتقنيات الداخلية

ركز المصممون على استغلال المساحات الداخلية على حساب الشكل الخارجي؛ حيث تعتمد السيارة على قاعدة أرقام أبعاد تبلغ 106.3 بوصة لقاعدة العجلات ضمن هيكل إجمالي يبلغ طوله 169.1 بوصة. 

وتضم المقصورة شاشة ترفيهية مركزية ضخمة مقاس 15.6 بوصة إلى جانب شاشة عدادات رقمية مع مقاعد مصممة بنمط صالة استراحة تتيح للمقاعد الخلفية إمكانية الإمالة للخلف بزاوية تصل إلى 135 درجة، مما يوفر راحة فائقة للركاب في الرحلات الطويلة.

منظومة الدفع الكهربائي والمدى الميداني

تعتمد السيارة على محرك كهربائي أمامي يولد قوة 134 حصانًا وعزم دوران يبلغ 148 رطلاً/قدم، يتصل ببطارية من ليثيوم حديد الفوسفات (LFP) بسعة 50.6 كيلوواط/ساعة. 

وتوفر هذه المنظومة مدى قيادة يصل إلى 286 ميلاً وفق الدورة الصينية CLTC، مع دعم الشحن السريع بالتيار المستمر الذي يسمح بإعادة شحن البطارية من 30% إلى 80% في غضون 30 دقيقة تقريبًا، مما يمنحها خيارًا اقتصاديًا متكاملاً للعائلات البحثة عن الراحة.

سيارة Wuling Cloud EV باوجون يوندو 2026 مواصفات ولينج كلاود فيات مولتيبلا سيارات كهربائية صينية

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