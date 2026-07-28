50 مليون ميل دون سائق.. أرقام حوادث وايمو تضع سياراتها تحت المجهر

أظهرت دراسة شاسعة صادرة عن معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS) تفوقًا ملحوظًا لأسطول سيارات “وايمو” ذاتية القيادة التابعة لشركة ألبافت، بعد تحليل بيانات الموديلات التي قطعت نحو 50 مليون ميل بدون سائق في أبرز المدن الأمريكية.

وأوضحت الدراسة أن هذه المركبات الذكية تسجل معدل حوادث قابلة للإبلاغ للشرطة أقل بنسبة 68% لكل ميل مقطوع مقارنة بالمعدلات التي يسجلها السائقون البشر في المناطق والظروف الجغرافية نفسها.

انخفاض حاد في الحوادث الخطيرة والإصابات البشرية

أظهرت الأرقام التحليلية المتقدمة داخل الدراسة أن انخفاض الحوادث لم يقتصر على الصدمات البسيطة فحسب، بل امتد للحوادث الجسيمة، حيث سجلت سيارات وايمو انخفاضًا بنسبة 81% في الحوادث المؤدية إلى وقوع إصابات بشرية، وتراجعًا بنسبة 85% في الحوادث الفردية التي تشمل الاصطدام بالأجسام الثابتة مقارنة بالقيادة البشرية التقليدية.

وبحسب القياسات المعتمدة، سجل البشر معدل 4.06 حادثة لكل 1000000 ميل، في حين توقف معدل وايمو عند 1.28 حادثة فقط لكل 1000000 ميل.

التباين الجغرافي بين المدن الأمريكية الرئيسية

شملت دراسة معهد IIHS 4 أسواق رئيسية تعتمد على المستوى 4 من القيادة الذاتية، وأظهرت النتائج تباينًا في أداء السيارات حسب الطبيعة المرورية لكل مدينة.

ففي مدينة فينكس سجلت السيارات انخفاضًا في معدل الحوادث بنسبة 76% مقارنة بالبشر، بينما حققت السيارات في لوس أنجلوس تراجعًا بنسبة 71%، وبلغت نسبة الانخفاض في سان فرانسيسكو 35% نظرًا لتعقيد البيئة المرورية والتضاريس.

وعلى الجانب الآخر، ارتفعت نسبة الحوادث في مدينة أوستن بنحو 4% مقارنة بالبشر، ويعود ذلك لضآلة حجم عينات البيانات المأوذة من هذه المدينة خلال فترة الاختبار.

ثغرات الرقابة الفيدرالية وتحديات جمع البيانات

سلط التقرير الضوء على عقبة تنظيمية تواجه الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA)، حيث تُجبر الشركات حاليًا على الإبلاغ عن الحوادث الميدانية دون إلزامها بمشاركة المسافات والميلاد الإجمالية التي قطعتها السيارات ذاتية القيادة.

واعتمد معهد IIHS في هذه الدراسة بشكل أساسي على البيانات والمياليات المقطوعة التي قدمتها شركة وايمو بصفة طوعية، مما ينبه لضرورة وضع أطر قانونية موحدة توجب الإفصاح عن بيانات القيادة الشاملة لكافة شركات الروبوتاكسي لتأكيد مستويات أمانها قبل التوسع التجاري الكامل.