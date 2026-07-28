أسعار سوزوكي ديزاير موديل 2026 في السوق السعودي

يضم السوق السعودي العديد من الإصدارات، والتي تنتمي إلى فئات متنوعة، مع اختلاف التصميمات والتجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع الأسعار بين الطرازات المطروحة.

وتعد سوزوكي ديزاير من أبرز السيارات الاقتصادية المقدمة في السوق السعودي، حيث تتوفر موديلات 2026 عبر فئتين من التجهيزات، وتعتمد على محرك بنزين مع ناقل حركة أوتوماتيكي.

أبعاد سوزوكي ديزاير موديل 2026

تعتمد سوزوكي ديزاير موديل 2026 على هيكل خارجي يبلغ طوله 3,995 مم، بينما يصل العرض إلى 1,735 مم، مع ارتفاع يبلغ 1,525 مم، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2,450 مم.

سوزوكي ديزاير موديل 2026

كما يبلغ الخلوص الأرضي 145 مم، في حين يصل وزن السيارة دون ركاب إلى 980 كجم، وتوفر مساحة تخزين خلفية بسعة 378 لترًا، وتأتي السيارة مزودة بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، بينما ترتكز على جنوط ألمنيوم قياس 15 بوصة في الأمام والخلف.

محرك سوزوكي ديزاير موديل 2026

تعتمد السيارة سوزوكي ديزاير موديل 2026 على محرك يعمل بالبنزين مكون من ثلاث أسطوانات، بسعة 1.2 لتر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي تتابعي متغير CVT، مع نظام دفع أمامي للعجلات.

سوزوكي ديزاير موديل 2026

وتبلغ القوة القصوى للمحرك 80 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 112 نيوتن متر، وتسجل سوزوكي ديزاير موديل 2026 معدل استهلاك في الوقود يبلغ 23.8 كيلومترًا لكل لتر، بينما تبلغ سعة خزان الوقود 37 لترًا.

أسعار سوزوكي ديزاير موديل 2026 في السعودية

تتوفر سوزوكي ديزاير موديل 2026 داخل السوق السعودي عبر فئتين من التجهيزات، ويبدأ سعر السيارة من 55.200 ريال، بينما يصل سعر الفئة الأعلى إلى 56.925 ريال.