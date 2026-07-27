قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين
بعد سرقة حنفيات مسجد في سوهاج.. هذه عقوبة المتهم طبقا للقانون
قتـ.يلان وعشرات المصابين في هجمات جوية أوكرانية على روسيا
الرقية الشرعية الصحيحة.. آيات وأدعية نبوية للحماية من الحسد والسحر
طرق واسعار استخراج شهادة ميلاد
أسعار العملات الأجنبية في مصر.. آخر تحديث
«بحوث الصحراء»: إعادة تأهيل المراعي أولوية لمواجهة التغيرات المناخية ودعم التنمية
سعر ومواصفات شانجان هنتر 2026 في السعودية
إيران تتوعد أوكرانيا: أي اعتداء علينا لن يمر دون رد
طريفة استخراج بطاقة رقم قومي لكبار السن
دعاء الصباح المستجاب للرزق.. أفضل الأدعية والأذكار التي تفتح أبواب الخير والبركة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات شانجان هنتر 2026 في السعودية

شانجان هنتر 2026
شانجان هنتر 2026
صبري طلبه

تواصل شانجان الصينية تعزيز مكانتها بين أبرز مصنعي السيارات، بعدما استطاعت على مدار سنوات في توسيع نطاق إنتاجها ليشمل فئات متعددة، وتقدم العلامة مجموعة متنوعة من الطرازات التي تضم سيارات السيدان، والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، إلى جانب مركبات البيك أب منها السيارة شانجان هنتر 2026.

محرك شانجان هنتر 2026

تعتمد شانجان هنتر 2026 على محرك ديزل تيربو مكون من 7 أسطوانات بسعة 2.5 لتر، ويولد قوة تقارب 150 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 400 نيوتن متر، ويتوفر المحرك مع ناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي بحسب الفئة، كما تنطلق بنظام الدفع الخلفي أو الدفع الرباعي، وتضم السيارة خزان وقود بسعة 80 لترًا.

شانجان هنتر 2026

أبعاد شانجان هنتر 2026

تأتي السيارة بأبعاد تتناسب مع فئة البيك أب متوسطة الحجم، إذ يبلغ طولها 5,330 ملم، بينما يصل العرض إلى 1,930 ملم، مع ارتفاع يبلغ 1,835 ملم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 3,180 ملم.

ويبلغ وزن السيارة دون ركاب نحو 1,950 كيلوجرامًا، كما زودت بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنيةLED ، وتعتمد السيارة أيضًا على عجلات من الألمنيوم بقياس 18 بوصة في الأمام والخلف.

تجهيزات شانجان هنتر 2026

تضم شانجان هنتر 2026 شاشة للمعلومات والترفيه بقياس 10 بوصات أو شاشة أكبر بقياس 12.3 بوصة، مع دعم نظامي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو لتسهيل ربط الهواتف الذكية واستخدام التطبيقات المختلفة أثناء القيادة.

شانجان هنتر 2026

كما تأتي السيارة بشاشة عدادات قياس 7.5 بوصة تعرض البيانات الأساسية للسائق، بينما يختلف النظام الصوتي بين 4 أو 6 سماعات حسب الفئة، وتضم المقصورة كذلك نظام تكييف هواء ونوافذ كهربائية، مصدر للإضاءة والطاقة، ومنظومة الوسائد الهوائية.

أسعار شانجان هنتر 2026 في السعودية

تقدم شانجان هنتر 2026 في السوق السعودية بعدة فئات تختلف من حيث نظام الدفع ومستوى التجهيزات، وتبدأ بفئة Omega المزودة بنظام دفع خلفي بسعر 88,999 ريالا سعوديا.

ويبلغ سعر فئة Omega المزودة بالدفع الرباعي 95,900 ريال سعودي، أما الفئة الأعلى تجهيزًا Delta المزودة بنظام دفع رباعي فتقدم بسعر 107,999 ريالا سعوديا.

شانجان هنتر شانجان هنتر شانجان هنتر 2026 سعر شانجان هنتر 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوائل الثانوية العامة 2026

حقيقة إعلان أوائل الثانوية العامة 2026 غداً .. توضيح عاجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026.. درجات المواد ورابط الاستعلام وخطوات الحصول على النتيجة

وزير التربية والتعليم

منح درجات الرأفة للمستحقين قبل ساعات من ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانويه الازهريه

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانويه الازهريه برقم الجلوس 2026 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

فيديو خيانة السيدة المنتقبة

قفشت جوزها بيخونها في الشارع.. فيديو السيدة المنتقبة يهز السوشيال ميديا

الثانوية العامة

رسالة مهمة من التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2026

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة |3 إجراءات أخيرة قبل عرضها على الوزير..ماذا يحدث بالكنترولات؟

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. اشتغل الآن في 4 خطوات اعرف مجموعك

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. اشتغل الآن في 4 خطوات اعرف مجموعك

ترشيحاتنا

عمرو الليثي

مشروع ودخل شهري ثابت.. عمرو الليثي يتبنى حالة مريض الفقاع الجلدي

عمرو دياب

لما جبريل: حبيتك يعلن انطلاق الصيف.. وعمرو دياب دائما في الصف الأول

الحياة اليوم

محمد رياض: المهرجان القومي للمسرح يتحول لمشروع ثقافي متكامل.. وعروض وورش لاكتشاف مواهب المحافظات

فيديو

محمود عمرو ياسين

محمود عمرو ياسين يطمئن الجمهور على الحالة الصحية للإعلامية آيات أباظة.. ويكشف موقفه من تجسيد السيرة الذاتية لمحمود ياسين |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد