سعر ومواصفات شانجان هنتر 2026 في السعودية

تواصل شانجان الصينية تعزيز مكانتها بين أبرز مصنعي السيارات، بعدما استطاعت على مدار سنوات في توسيع نطاق إنتاجها ليشمل فئات متعددة، وتقدم العلامة مجموعة متنوعة من الطرازات التي تضم سيارات السيدان، والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، إلى جانب مركبات البيك أب منها السيارة شانجان هنتر 2026.

محرك شانجان هنتر 2026

تعتمد شانجان هنتر 2026 على محرك ديزل تيربو مكون من 7 أسطوانات بسعة 2.5 لتر، ويولد قوة تقارب 150 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 400 نيوتن متر، ويتوفر المحرك مع ناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي بحسب الفئة، كما تنطلق بنظام الدفع الخلفي أو الدفع الرباعي، وتضم السيارة خزان وقود بسعة 80 لترًا.

شانجان هنتر 2026

أبعاد شانجان هنتر 2026

تأتي السيارة بأبعاد تتناسب مع فئة البيك أب متوسطة الحجم، إذ يبلغ طولها 5,330 ملم، بينما يصل العرض إلى 1,930 ملم، مع ارتفاع يبلغ 1,835 ملم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 3,180 ملم.

ويبلغ وزن السيارة دون ركاب نحو 1,950 كيلوجرامًا، كما زودت بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنيةLED ، وتعتمد السيارة أيضًا على عجلات من الألمنيوم بقياس 18 بوصة في الأمام والخلف.

تجهيزات شانجان هنتر 2026

تضم شانجان هنتر 2026 شاشة للمعلومات والترفيه بقياس 10 بوصات أو شاشة أكبر بقياس 12.3 بوصة، مع دعم نظامي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو لتسهيل ربط الهواتف الذكية واستخدام التطبيقات المختلفة أثناء القيادة.

شانجان هنتر 2026

كما تأتي السيارة بشاشة عدادات قياس 7.5 بوصة تعرض البيانات الأساسية للسائق، بينما يختلف النظام الصوتي بين 4 أو 6 سماعات حسب الفئة، وتضم المقصورة كذلك نظام تكييف هواء ونوافذ كهربائية، مصدر للإضاءة والطاقة، ومنظومة الوسائد الهوائية.

أسعار شانجان هنتر 2026 في السعودية

تقدم شانجان هنتر 2026 في السوق السعودية بعدة فئات تختلف من حيث نظام الدفع ومستوى التجهيزات، وتبدأ بفئة Omega المزودة بنظام دفع خلفي بسعر 88,999 ريالا سعوديا.

ويبلغ سعر فئة Omega المزودة بالدفع الرباعي 95,900 ريال سعودي، أما الفئة الأعلى تجهيزًا Delta المزودة بنظام دفع رباعي فتقدم بسعر 107,999 ريالا سعوديا.