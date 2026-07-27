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«بحوث الصحراء»: إعادة تأهيل المراعي أولوية لمواجهة التغيرات المناخية ودعم التنمية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«بحوث الصحراء»: إعادة تأهيل المراعي أولوية لمواجهة التغيرات المناخية ودعم التنمية

بحوث الصحراء
بحوث الصحراء
شيماء مجدي

 شارك مركز بحوث الصحراء في فعاليات ورشة العمل التشاورية لمشروع “تعزيز استراتيجيات وممارسات الإدارة المستدامة للمراعي وإعادة تأهيلها بالساحل الشمالي الغربي”، والتي عُقدت بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، بدعوة من الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN) – مكتب غرب آسيا، وبمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والبحثية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء المعنيين بتنمية المراعي ،وذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح.

وتهدف الورشة إلى استطلاع آراء ممثلي الأجهزة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني حول أنشطة المشروع واحتياجاتهم، بما يسهم في تحديد الأولويات وتحقيق الأهداف والمخرجات المتوقعة، إلى جانب مناقشة تحديات المراعي الطبيعية بالساحل الشمالي الغربي، وآليات إعداد خطة تنفيذية لإعادة تأهيلها وإدارتها بصورة مستدامة، ودعم سبل عيش المجتمعات المحلية وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وألقى الدكتور محمد دراز، رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق، كلمة نيابةً عن الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، أكد خلالها أن تنمية وإعادة تأهيل المراعي الطبيعية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة بالمناطق الصحراوية، مشيرًا إلى استمرار جهود المركز في تنفيذ البحوث التطبيقية، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز التعاون مع مختلف الشركاء، بما يدعم المجتمعات المحلية ويرفع كفاءة إدارة المراعي في مواجهة تحديات التغيرات المناخية، وذلك في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وخلال فعاليات الورشة تم الإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تنمية المراعي بالساحل الشمالي الغربي، والذي يأتي استكمالًا لجهود الدولة في حماية الموارد الطبيعية وتنميتها، وتعزيز الإدارة المستدامة للمراعي، ودعم الثروة الحيوانية والمجتمعات المحلية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

بحوث الصحراء مطروح الزراعة

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