قفشت جوزها بيخونها في الشارع.. فيديو السيدة المنتقبة يهز السوشيال ميديا

تداول نشطاء السوشيال ميديا فيديو السيدة المنتقبة التى ضبطت خيانة زوجها في الشارع.

وحاز فيديو السيدة المنتقبة التى صورت خيانة زوجها تفاعل كبير جدا من رواد السوشيال ميديا وصناع المحتوى حتى تحول لترند في ساعات محدودة.

ونشرت سيدة منتقبة فيديو ترصد فيه خيانة زوجها في الشارع حيث كان يجلس هو وزوج شقيقته ومعهما فتاتين بملابس مكشوفة وتاتو وإكسسوارات غريبة وعندما انفعلت الزوجة بدافع الحزن والصدمة وجدت زوجها يقول لها "عيب" والفتيات يتعاملن معها كأنها مختلة أو مخطئة.

ووقع تبادل ضرب بين السيدة المنتقبة والفتيات وحرصت على تصوير معظم الوقائع بالفيديو وعاونتها سيدة أخرى في التصوير وقامت بنشر هذه الفيديوهات على السوشيال ميديا.

وحازت السيدة المنتقبة على تعاطف كبير من رواد السوشيال ميديا خاصة أنها انهارت في الفيديو وأنهمرت في البكاء والصراخ في النهاية من شدة صدمتها في زوجها.

وتساءل رواد السوشيال معجبين كيف لرجل يجعل زوجته لا تظهر ابسط ملامح وجهها يقوم بخيانتها مع فتيات ترتدي ملابس مكشوفة إلى هذا الحد.