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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أرقامًا عن التصالح.. برلماني يفجر مفاجأة بشأن الموافقات

مخالفات البناء
مخالفات البناء
اخبار توك شو

أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أنه تقدم بمشروع قانون بشأن التصالح في مخالفات البناء، يتضمن بندًا خاصًا بمد التصوير الجوي حتى نهاية عام 2025، مشيرًا إلى أنه تقدم بمشروع القانون منذ أربعة أشهر.

وأضاف عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من أول وجديد"، الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن مجلس النواب لم يناقش مشروع القانون حتى الآن، موضحًا أن الحكومة أشارت إلى وجود عدد من البنود والمقترحات المشتركة التي تهدف إلى معالجة مشكلات قانون التصالح.

ولفت إلى أنه حذر منذ عامي 2018 و2019 من أن قانون التصالح لن يحقق النتائج المرجوة بصيغته آنذاك، وهو ما حدث بالفعل، إذ لم لم بتم الموافقة على الطلبات التي تقدمت على التصالح سوى نحو 3% من المستهدفين.

وأوضح أنه بعد التعديلات التي أُدخلت على القانون في عام 2023، ورغم تقدم عدد كبير من المواطنين بطلبات التصالح، لم تتم الموافقة إلا على نحو 20% من الطلبات، بينما لا تزال الأغلبية مرفوضة.

وأشار إلى أنه يعد المواطنين بالسعي للوصول إلى حل لهذا الملف خلال دور الانعقاد المقبل، مؤكدًا أن بند مد التصوير الجوي لم يُحسم حتى الآن، وأنه سيطالب الحكومة بالاستماع إلى المقترحات التي طرحها على مدار السنوات الماضية بشأن قانون التصالح.

واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة حسم جميع البنود الخلافية قبل إغلاق هذا الملف، حتى لا تتم مناقشة قانون التصالح للمرة الرابعة، مشيرًا إلى أن القانون شهد ثلاثة تعديلات خلال السنوات الأخيرة.

مجلس النواب النواب التصالح مخالفات البناء

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