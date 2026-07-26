رئيس مجلس السلام في غزة: نشر قوة الاستقرار الدولية خطوة حاسمة لتنفيذ خطة القطاع

رحّب رئيس مجلس السلام في غزة بقرار إسرائيل إتاحة نشر قوة الاستقرار الدولية في القطاع، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل جزءًا مهمًا من الجهود الرامية إلى تثبيت الأوضاع الأمنية ودعم تنفيذ الترتيبات المتفق عليها؛ وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

خطة غزة وخارطة الطريق

وقال رئيس المجلس إن الأولوية خلال المرحلة المقبلة تتمثل في ضمان تنفيذ خطة غزة وخارطة الطريق التي قدمها الوسطاء، مشيرًا إلى أن نشر القوة الدولية يعد عنصرًا حاسمًا لتحقيق الاستقرار في القطاع.

وأضاف أن وجود القوة الدولية من شأنه أن يدعم مسار نزع السلاح، ضمن إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن وتهيئة الظروف أمام تنفيذ بنود الخطة الخاصة بغزة.